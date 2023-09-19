新盤推售浪接浪

凱和山加推70伙 文曜預告今開價 新盤銷售攻勢一浪接一浪，路勁地產牽頭的屯門掃管笏凱和山昨加推價單2號，提供70伙，折實平均呎價11,478元，消息指，項目過去3日收逾2,800張入票。而建灝地產的馬頭角文曜部署今日公布價單，發展商預告以「驚喜震撼價」推出。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，凱和山新推價單撇除樓層及景觀等因素，屬原價加推。該批單位包括一伙開放式戶、16伙一房戶、49伙兩房戶及4伙三房戶，主要為第3座及第5座單位，扣除最高18%優惠後，折實售價328.3萬至849萬元，折實呎價9,941至12,711元。按定價計，單位市值共4.85億元，最快周末開售。

是次入場單位為5座1樓K室，實用面積291方呎，連81方呎平台，折實呎價11,282元。

價單顯示，是次包括5伙連平台戶，整批單位僅一伙折實呎價低於一萬元，為5座1樓E室兩房戶，實用面積475方呎，折實價472.2萬元。

儘管新一批折實平均呎價較首張價單高約3.5%，但有個別單位出現高層比低層平情況。價單2號的5座12樓H室，為實用面積396方呎一房戶，定價580.8萬元。該單位對落一層的5座11樓H室，於價單1號定價583.9萬元，即高一層售價比低一層平約0.5%。

暫超額認購逾12倍 該盤目前已公布兩張價單，共涉210伙，按市傳截至昨晚的收票量計，暫超額認購逾12倍。發展商稱，已入票的客源不少屬年輕人或小家庭客。按地區劃分，票源則以新界西區為主。

該盤夥同美聯物業及經絡按揭轉介為買家提供優惠。由開售日起至10月31日，經該行購入單位首5名買家，可獲贈價值約1.76萬元的雙人日本來回機票及酒店住宿置業優惠。

擬保留四成單位收租 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，文曜首張價單涉及30伙，涵蓋一房至三房間隔，相信定價能帶來驚喜，買家亦會開心。除了早前公布的多項折扣之外，將提供「息買樓置業優惠」，凡有定期存款證明的買家，可獲5%額外折扣，惟須經過發展商審批。

他續指，全盤只有92伙，故集團會惜售，並保留四至五成單位作長線收租之用，預計呎租約70元。發展商昨開放3個現樓單位予傳媒參觀，包括26樓C室，屬無改動示範單位，實用面積904方呎，採三房雙套連儲物室間隔。該單位客飯廳長逾6.6米、闊約3.6米，設有摺疊式趟門連接露台，外望開揚九龍塘市景。

發展商同時開放同層的兩個單位。其中26樓A室無改動單位，實用面積634方呎，採兩房一套連儲物室間隔，開則四正。廚房採傳統梗廚設計，配備品牌家電。