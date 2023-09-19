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●聯交所資料顯示，大型美資基金The Capital Group Companies, Inc.上周四減持中國郵政儲蓄銀行(01658)逾4.07億股，每股均價3.75元，套現15.26億元，於郵儲行H股部分持股比例由5.36%降至3.31%，低過5%的需要申報門檻。要留意的是，該基金今年2月初才「舉牌」增持郵儲行H股至超過5%，6月進一步加倉至6.06%，可見外資「扭軚」之快。
●大唐新能源(01798)公布，8月份發電量為16.29億度，按年減少17.26%，其中風電為14.1億度，按年減少21.26%，太陽能為2.18億度，按年增加16.44%。首8個月累計發電量為209.24億度，按年增加16.44%，其中風電為192.93億度，按年增14.2%，太陽能為16.31億度，按年增51.58%。
●消息指，阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團計劃撤出在A&T Capital的投資，暫時未知A&T會否繼續運作或引入新的投資者；A&T是關注第三代互聯網（Web3）及金融科技的風險投資基金。另南韓傳媒引述消息指，螞蟻以1,000億韓圜（約5.9億港元）成當地支付網關公司Toss Payments（類似PayPal）第二大股東，持股四成。
●惠理集團(00806)公布，截至8月底止未經審核管理資產總值約為59億美元，按月及按年分別縮水約6%及約13%。
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