內地可穿戴設備次季出貨量增17％

內地消費降級，調研機構IDC報告顯示，中國第二季可穿戴設備出貨量按年增長17.3%至3,350萬部，是自2022年以來季度最大規模出貨，惟仍未恢復到2021年的出貨水平。該機構中國助理研究總監潘雪菲認為，價格刺激成為期內智能手錶市場乃至腕戴市場回暖的重要影響因素，反映大眾消費者的價格敏感度提高，「既要花又要省、錢要花得值」。

促銷帶動整體市場復甦 期內，智能手錶出貨量942萬隻，按年增長11.5%；手環出貨量463萬隻，按年升20.9%；耳戴設備出貨量1,933萬部，按年增加19.5%。在戶外和出行活動、年中大促銷等帶動下，整體市場呈復甦狀態。

該機構預計，今年全年中國成人腕戴市場出貨量按年升5.6%，其中成人智能手錶出貨量增幅料約3%，而手環升9.3%。另外，手機廠商試圖在高端市場尋求突破，推出摺疊屏手機，將對智能手錶發展帶來提振作用。

iPhone 15預訂量勝預期 事實上，Apple上周發布新手機iPhone 15系列，並接受預訂。Wedbush分析師Daniel Ives表示，預訂量遠高於市場普遍預期，較iPhone 14預訂量增長約10至12%，估計第四季的出貨量或近9,000萬部，在商家的促銷活動，將有望進一步提高銷量。

他預計，iPhone明年的銷量有望達到2.25億部，而手機平均銷售單價（ASP）也將不斷上升。同時給予Apple目標價240美元，投資評級「跑贏大市」。