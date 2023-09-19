英國樓叫價跌幅4年最大

英國連續14個月加息，對住宅市場構成壓力。當地放盤網站Rightmove公布，8月業主叫價按年下跌0.4%，為2019年3月以來最大跌幅；而目前放盤之中，有36.3%都在減價，單計這些減價盤平均減達到2.27萬英鎊（約21.98萬港元）。

雖然按月計叫價升0.4%，相較7月時的下跌1.9%顯得回穩，但分析相信主要是可供出售樓盤數量較2019年疫情前下降7%所致。另外，現時可預見的新樓盤供應量亦比過去10年平均數少6%。

受累加息 交投緩慢 Rightmove房地產科學總監班尼斯特（Tim Bannister）評論道，8月份以至整個夏季住宅交投較為緩慢，主要因為英倫銀行接連加息，加上疫後人們都趕在暑假期間外遊，令買賣兩閒情況超預期。他認為，未來幾周的活躍程度，或為今年剩餘時間的市況定調，暫時預計秋季活躍度會反彈。

據該網站自2001年的統計，過去22年的9月份叫價通常都會上升，當中只有3年是下跌。班尼斯特亦指，兩年期按揭利率今年較早時間曾創下15年高位，惟近期有降溫的迹象，有助改善買家的負擔能力。

英國皇家特許測量師學會（RICS）上周公布的8月房價平衡指數為負68，是從7月負55再度惡化，不但連跌3個月、再創14年來新低及連續11個月為負值，且遠遜市場預期的負56。該指數是向測量師發問卷，衡量認為樓價上漲和下跌的受訪者百分比之間差距，反映供應雖然減少，但仍難看好樓市。