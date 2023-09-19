星出口跌20% 連挫11個月

全球貿易景氣疲弱，新加坡統計局公布，8月份非石油出口（NODX）按年下降20.1%，為連續第11個月下跌，較市場預期的跌15.8%還要差，主因對美國、歐洲和中國的電子產品和非電子產品出口均下降。

7月NODX按年跌幅由20.2%下修至20.3%。經季節性調整後，8月NODX按月跌3.8%，連跌兩個月；7月按月跌幅由3.4%下修至3.5%。按分類，新加坡8月電子產品出口按年跌21.1%，跌幅較7月份的26.1%有所收窄；非電子產品出口跌幅由7月的18.5%擴大至19.9%。

韓料今年稅收缺口破頂 以市場計，除了對印尼的出口8月增長11.2%，新加坡對其餘9個主要市場都下跌；其中對美國、歐盟27國和中國內地的跌幅分別為32.4%、28.9%和16.4%；對台灣和南韓的出口同樣下跌31.5%。外媒引述巴克萊經濟學家Brian Tan稱，數據反映新加坡出口尚未企穩。

世界經濟不景氣，加上地緣政治風險上升，供應鏈重組，傳統電子出口國的南韓日子也不好過。南韓財政部預計，今年稅收缺口14.8%，創紀錄新高，計劃利用貨幣穩定基金中的超額現金來彌補短缺。

南韓財政部指，今年稅收收入料為341.4萬億韓圜，較預算計劃中的400.5萬億韓圜少59.1萬億韓圜或14.8%，是有史以來最大的百分比偏差；又指稅收低於預期，原因是企業盈利疲軟、房地產市場低迷，以及外部和內部經濟放緩。