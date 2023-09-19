絲絲講場：港交所高層秘撈？

事緣港交所慈善基金同本地一間社會企業Project Futurus合作，將蝦餃燒賣點心整成「軟餐」，為有吞嚥困難、認知障礙症或體弱嘅長者，提供特別嘅「飲茶」體驗，一眾老友記幾咁開心！臨近中秋節，當然唔少得軟餐月餅啦。

夥社企為長者整「軟餐」 「軟餐」到底係乜東東？隨住長者年紀漸長，咀嚼吞嚥、口水分泌能力會慢慢退化，而患有認知障礙症、柏金遜症或中風人士，出現吞嚥困難嘅機會亦比常人高。食嘢時容易鯁親，嚴重甚至會「落錯格」，令食物進入氣管，導致肺炎。所以佢哋嘅食物通常要特別處理，以確保進食安全。

坊間最普遍嘅做法，就係將流質嘅食物加入凝固粉，變成糊仔，或者將食物煮爛，整成碎餐或糊餐，通常賣相都唔多靚仔。Project Futurus推廣嘅軟餐就唔同，雖然都係將食物整碎再加凝固粉，但會將其再塑型，好似「還原靚靚拳」咁。一方面可以維持食物外形，刺激長者認知功能同食欲， 另一方面保障進食安全。

「香港交易所慈善夥伴計劃」自2020年推出，每年都會撥款資助支援社區發展、滿足社會需要的長期項目，為香港的長期可持續發展作貢獻。單計去年，就有14個項目拎到資助。其實除咗金錢上嘅支援，港交所同事都好支持有關活動，可以講係出心出力㗎！

余絲韻