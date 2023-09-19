人幣創逾一個月最強 估短期平穩

人民幣匯價縱獲官方支持，但疲態仍在。雖然昨早由中國外匯交易中心開出的人民幣兌每美元中間價升50點子，且連續6日上升，創逾一個月新高，並較市場預期強逾970點子，但在岸人民幣仍跌229點子，收報7.292兌每美元；離岸價亦跌穿7.29關口，低見7.2987。

交易員指出，本周聯儲局議息前美債孳息率上升，令人民幣再度承壓。不過，市場忌憚監管維穩決心，短期走勢料較平穩，惟交投意願更低迷。目前中間價與市場價差距仍有逾千點，短期監管或着重縮窄兩者價差。

中國人民銀行主管的媒體發表評論文章指，近期宏觀數據好轉，尤其是物價數據見底回升，與各項逆周期調節政策落地顯效、內地經濟加快恢復的趨勢互相印證，匯率基本穩定有堅實基礎。這種物價領域的積極變化表明，擴內需政策「正反饋」逐步增強，市場需求穩步回升，中國經濟增速將持續向潛在水平回歸，繼續保持在主要經濟體中的領先地位，人民幣匯率支撐有力。

大行推介作套息交易融資 不過，市場看淡中國還要放水，跟日本幣策邁向正常化背馳。即使中國常出手阻嚇人民幣淡友，高盛、花旗及景順早前不約而同建議用人民幣做套息交易融資貨幣。融資貨幣的首選向來是日圓，因息口極低，借入它投資高息貨幣的資產可賺利差，一大風險是日圓掉頭升值，建議改用人民幣意味他們覺得人民幣易跌難升。

同時，人民幣貶值推動了避險需求，上海期貨交易所的黃金期貨主力合約（AU2312）上周五盤中曾觸及每克480.26元（人民幣‧下同），再創12年來新高，全日收報469.72元；昨日該合約價格回吐，以467.32元收市。