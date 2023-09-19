產經

內地樓市成交面積周彈9%

近日內地多個省市不斷放寬樓市措施，務求刺激「金九銀十」銷情。 近日內地多個省市不斷放寬樓市措施，務求刺激「金九銀十」銷情。
近日內地多個省市不斷放寬樓市措施，務求刺激「金九銀十」銷情。
政策大禮包帶動 望「金九銀十」 重臨 券商憂刺激短癮
內地多個省市乃至中央連日來不斷出招，務求在「金九銀十」這個傳統樓市旺季期間刺激更多需求。有房地產研究機構數據顯示，過去一周內地25個主要城市的成交面積按周回升9.81%，居民買樓意欲似乎有所改善。不過，券商憂慮措施的刺激作用恐短癮。
一線城市交投滬獨挫15%
中指研究院數據顯示，9月16日止一周，25個主要城市成交面積按年仍跌21.04%，但按周計各線城市都有所改善。一線城市成交面積按周升8.88%，當中北京、深圳及廣州分別升32.5%、28.6%及19.8%，唯獨上海下挫15.1%，按年計4個一線城市成交面積下挫，同樣是上海表現最差，成交面積勁縮59.1%。二線城市整體成交面積按周升10%，三、四線城市升10.12%，按年計分別跌6.7%及20.68%。
內地上月推動落實購買首套房貸款「認房不認貸」政策措施，再降首套及第二套房首期比例，之後多個城市透過放寬限購、限售提振樓市。昨日有天津市為靜海區買樓的人士提供最多5萬元人民幣補貼。
中國人民銀行主管的媒體昨日發評論文章指，市場信心、成交大幅回升，房地產政策「大禮包」有望推動市場重迎「金九銀十」。
不過，野村表示，9月及10月新樓供應量趨於增加，銷量改善或不代表需求好轉，而近期售樓處人流已開始下降，意味政策刺激或只會產生短暫影響。最近的房地產刺激措施對新樓銷售的推動作用暫時且有限，甚至大城市新樓銷售的增長可能是以小城市為代價。
花旗表示，新一輪針對二線城市的寬鬆政策在本月展開且推動步伐加快，但政策效果有待觀察，宜待11月再作評估，又重申需求要可持續復甦，取決於就業或收入預期、穩定樓價及交付問題。
另內地早前公布《十四屆全國人大常委會立法規劃》，備受關注的房地產稅立法未見蹤影。官媒引述多位財稅專家指，暫緩房地產稅立法更多考慮到內地經濟形勢，此時出台任何增負措施都要格外謹慎。長遠而言，上述稅種立法方向無變，或在條件成熟時穩步推進。
內房股昨日普遍下跌，慘遭惠譽下調評級至「BBB-」的龍湖集團(00960)收報15.74元，跌2.59%。早前宣告債務「爆煲」的國營發展商遠洋集團(03377)再跌5.17%，報0.55元，連帶中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)當災，分別跌1.92%及3.44%。
融創境外債重組獲批准
中國恒大(03333)旗下財富管理多名高層遭內地公安拘留，恒大股價曾倒升逾9%，高見0.68元，全日跌1.61%至0.61元，同系恒大物業(06666)及恒大汽車(00708)分別跌5.47%及14.95%。恒大昨晚澄清事件不影響公司運作。不過，旗下恒大地產據報新增10條被執行人訊息，被執行金額合計逾24億元人民幣，涉及施工合同糾紛案件等，執行法院包括廣州、佛山及青島市等地法院。
至於融創中國(01918)公布，境外債務重組計劃已獲大多數計劃債權人批准。公司將尋求法院對計劃的批准及裁決，尋求裁決計劃的呈請將於下月5日上午9時30分聆訊。
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