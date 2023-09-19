逾七成港人料退休後仍工作

資金撤華轉投印度反映世界格局巨變，開埠以來連接中國與世界的香港焉能獨善其身，強積金今年表現受中港股拖累，繼續慘不忍睹，實屬又一明證。滙豐首份《生活質素報告》指，逾七成港人出於經濟原因預計退休後仍會工作，指醫療成本上升和通脹為退休最大憂慮。

滙豐訪問2,250名25至69歲來自香港、新加坡、英國、美國4個發達經濟體，以及內地、印度、馬來西亞、阿聯酋和墨西哥一共5個發展中經濟體的受訪者。以100分為滿分，9地的生活質素平均分為75分，港人以只有68分跟新加坡一起墊底。

被問到「未來5至10年內要多少儲蓄才過得優渥」，港人受訪者顯得最淡定，平均覺得87萬美元（約678.6萬港元）就足夠。巧合的是，調查顯示，港人財富來源平均有57%來自薪金，退休後收入68%來自儲蓄，為各經濟體當中最高。

不過，說到「要多少儲蓄退休才過得舒適」，港人又保守起來，平均答覆110萬美元（約858萬港元），僅次於美國，內地人平均答覆93萬美元，而且只有19%港人稱已為此準備好，說未準備好的，大致估算還要多儲81.5萬美元。

上述港人渴望的退休儲蓄或許令人咋舌，因為滙豐今次訪問的人本身有一定家底，79%坐擁10萬至200萬美元的可投資資產，滙豐直接將其定義為「富裕人士」，換言之他們的生活品質本身較高。

僅2%指疫後生活好轉 港人平均希望60歲退休。不過，調查仍折射出港人對未來的焦慮，事關生活質素指數中的財務分項分數為80，跟其他經濟體相信不遜色，問題是身、心健康分別只有65分及61分，拉低了總分，而且只有2%受訪者覺得疫後生活質素有好轉，為9個經濟體中唯一的個位數。