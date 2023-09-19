綠債首日驚現大客認購300手

港府發行新一批綠色零售債券昨日起開始認購，保底息多達4.75厘的情況下，多家券商及銀行俱稱綠債開售首日認購反應熱烈。耀才行政總裁許繹彬表示，該行首天的認購人數及額度已超越去年，吸引接近1.3萬人申請，涉及金額近兩億元。大多數認購10至15手，更有客戶認購高達300手，由於主要認購對象為「好息」的投資者，故八成半以上為現金認購。

反應勝去年 勢超購 他指，除了回報非常吸引之外，港股走勢持續不振，投資者預計短期難有突破，所以穩收利息亦是投資者的其中一條增值財富之路，故吸引大量投資者認購。

滙豐發言人稱，首日認購反應熱烈，客戶平均認購金額高於去年綠債開售首日的水平。

渣打香港指，客戶認購反應理想，首日平均認購手數較去年增加近三成，而七成以上客戶透過網上渠道遞交申請。中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，透過該行人均申請10手，較往年的7手為多，客戶主要透過電子渠道申請，該行亦鼓勵客戶透過手機或網上銀行認購。

中信銀行（國際）表示，首日所接獲的認購綠債人數與去年相若，總認購金額則有所上升，最高認購金額為50萬元，平均認購金額為12萬元，較上一批綠色零售債券上升接近三成。該行相信今批綠色零售債券會錄得超額認購，建議資金充裕的投資者，可以考慮認購5至8手以增加穩中的機會。

工商銀行（亞洲）亦指，該行網上渠道認購佔約八成，每人平均認購約12手，總認購金額及人數較去年升四成及一倍。另花旗銀行表示，首日認購反應正面，認購數字符合預期。