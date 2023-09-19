港股失守萬八 交投縮28% 中芯挫半成 京東創新低

港股表現跑輸A股，恒生指數失守18,000點關，全日成交額較上日縮28.41%，至僅845.77億元，為本月第6個交易日不足千億元規模，而南下「北水」錄得87.33億元淨流入。

恒指昨日最多挫288點，低見17,894點，收市跌252點，報17,930點。國企指數收報6,209點，跌100點或1.59%；科技指數跌穿4,000點大關，收報3,987點，跌90點或2.22%。全日沽空金額196.44億元，比率約23.25%，較上一個交易日急升7.9個百分點。

華盛證券經紀部董事李偉傑表示，港股仍處於震盪上落格局，未見到有大行情出現，料恒指在17,800點有支持，暫以挑戰50天線（約18,700點）為中線目標。