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港股失守萬八 交投縮28% 中芯挫半成 京東創新低

港股昨日低開後愈跌愈多，沽空比率亦急升。（中新社圖片） 港股昨日低開後愈跌愈多，沽空比率亦急升。（中新社圖片）
港股昨日低開後愈跌愈多，沽空比率亦急升。（中新社圖片）
港股表現跑輸A股，恒生指數失守18,000點關，全日成交額較上日縮28.41%，至僅845.77億元，為本月第6個交易日不足千億元規模，而南下「北水」錄得87.33億元淨流入。
恒指昨日最多挫288點，低見17,894點，收市跌252點，報17,930點。國企指數收報6,209點，跌100點或1.59%；科技指數跌穿4,000點大關，收報3,987點，跌90點或2.22%。全日沽空金額196.44億元，比率約23.25%，較上一個交易日急升7.9個百分點。
港交所平保恒生插2%
大型科技股領跌，有被美國制裁風險的中芯國際(00981)收挫5.12%，是表現最差藍籌。京東集團(09618)跌近3%，收報121元，創在港上市後新低。據報在土耳其投資20億美元興建物流及資料中心的阿里巴巴(09988)，連同小米集團(01810)齊跌超過2%，而美團(03690)亦跌1.85%。
金融股亦捱沽，香港交易所(00388)、中國平安(02318)及恒生銀行(00011)跌逾2%；友邦保險(01299)挫1.72%；滙豐控股(00005)跌0.16%，終止5連升。
華盛證券經紀部董事李偉傑表示，港股仍處於震盪上落格局，未見到有大行情出現，料恒指在17,800點有支持，暫以挑戰50天線（約18,700點）為中線目標。
美的計劃來港上市
昨日有3隻新股加入招股行列，均於周四「截飛」、本月28日掛牌。其中，內地互聯網醫療平台東軟熙康(09686)反應慢熱，孖展認購未足額。該公司每手入場費2,984.8元，最多集資7.9億元。
至於3者中「最重磅」的內地人工智能解決方案商第四範式(06682)，最多集資11.25億元，每股招股價介乎55.6至61.16元，入場費6,177.69元，孖展超購逾3.6倍。內地網絡遊戲公司中旭未來(09890)入場費2,828.24元，最多籌2.65億元，孖展超額認購1.8倍。內地電器巨擘美的集團公布，擬發行H股登陸香港主板上市，目前正與中介機構商討。
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