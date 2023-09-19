滬深300今年內跌逾3%跑輸美日

內地股市周一先跌後回穩，滬深300指數早段觸及今年盤中低位3,691點，跌0.47%，最終倒升0.51%，收報3,727點，但今年仍跌3.73%，跟印度、日本及美國形成鮮明對比。滬深兩市主板成交金額再跌至6,985億元（人民幣‧下同），買盤動力仍然不強。就在此時，市傳中國證監會密謀谷A股上市公司增加派息。

為搞活股市，提升股市在國際間的競爭力，中國證監會上月從打擊大股東「割韭菜」上着手，包括提出3年內未派息、累計派息少過期內年均純利30%的上市公司，控股股東和實際控制人不得在二級市場減持公司股份。

中證監傳鼓勵增派息 內媒最新引述消息指，中證監近期擬進一步對不派息或派息少的公司加強制度約束，推動進一步優化派息方式和節奏，讓派息好的公司得到更多激勵，同時會加強約束超出能力派息的企業。

具體而言，中證監會要求派息少過「一定比例」的主板上市公司解釋，並對財務投資較多的公司強化披露要求，並強化問詢幫助投資者了解情況，更會透過約談上市公司督促要加大派息力度。同時會簡化中期息的手續，指導公司制訂派息穩定增長的政策。

大市昨日回穩，滬深股通重新錄得淨買入，達28.29億元。貴州茅台的「酒心朱古力」新上市又掀搶購，股價反彈2.64%，並錄2.93億元外資淨買入。然而，「醬香拿鐵」首日，該企股價及外資都有正面反應，而事後幾日無以為繼，亦有內地經濟師質疑這些跨界產品對不喝茅台的人未必有持久吸引力。

對沖基金思睿的首席經濟學家洪灝表示，上月數據反映內地經濟開始出現好轉，投資者不應過於悲觀，應對經濟復甦保持耐心。若然確認中國經濟處於周期底部並且開始築底，上游原材料板塊最受惠，但若認為當前全球市場風險和波動還有待觀察或驗證，黃金是有助對沖尾部風險的資產。