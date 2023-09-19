外資紛棄華 轉攻印度

摩通估明年股市集資2340億 有望持續數載 中國內部經濟面臨眾多挑戰，外資企業亦因為日益增加的地緣政治風險而放慢在中國的投資步伐，其中同屬亞洲人口大國的印度成為最大受惠者，近年錄得大量外國直接投資（FDI）的流入。與此同時，內地資本市場因為房企債務危機而一沉不起之際，印度卻迎來一輪上市公司集資熱潮。摩根大通估計，明年印度股市（新股及上市後融資）的集資額將達到至少300億美元（約2,340億港元），這股投資熱潮更有望延續數年！

推動印度資本市場發展的另一大動力，是中國不爭氣的經濟表現。摩通印度股權資本市場主管Abhinav Bharti說︰「由於中國經濟數據疲軟，許多新興市場基金經理都減持中國股票。無論打算怎樣部署套現後的多餘資金，都需要增持另一個市場……印度正因此而受惠。」

統計數據顯示，今年以來印度上市公司增發股票募資的金額超過100億美元（約780億港元），已多過去年全年。Bharti更估計，印度自明年起將會進入新的里程碑，企業每年可以透過一級和二級市場籌集最少300億美元的資金。他還指出，印度企業有意欲發新股籌集資金進行更多投資，而當地的資產管理公司及外國投資者亦對印度股票趨之若鶩。

歐美對中國FDI交易急降 除了資本市場外，跨國企業亦正在把投資從中國轉移至印度、越南、墨西哥等地。經濟研究顧問機構榮鼎諮詢（Rhodium Group）報告指出，無論是外國公司還是中國公司都正「積極實現投資多元化，並遠離中國進行採購」。

該機構的調查顯示，歐盟及美國企業對中國的FDI交易數量呈現出明顯下降趨勢，目前已跌至約10年前的一半。與之相反是包括印度在內的其他新興市場國家，這些國家所錄得的FDI「綠地投資（Green Field Investment）」項目金額近年迅速飆升。當中以印度表現最為強勁，墨西哥次之，明顯見到企業投資偏好的轉變。

所謂「綠地投資」是指從零開始的投資建設項目，一般投資金額較大，回本期更長，但卻會帶來更多的經濟效益。與之相對的是「棕地投資」，即透過收購、租用現有項目進行營運。

富士康印度投資擬翻倍 值得留意的是，在中國扎根多年的iPhone代工生產商富士康，亦正在推進印度建廠計劃。該公司管理層最近宣布，計劃把其印度公司的業務規模、僱用人數及FDI都增一倍。雖然未有提供擴大投資的詳情，但有關言論反映出其打算用實際行動押注印度的未來。

隨着中國經濟增長放緩、資本市場不振導致金融影響力減少，印度甚至開始嫌棄中國。印度政府前首席經濟顧問Arvind Subramanian更呼籲，印度應該退出金磚國家聯盟，不應該留在「一個以中國為中心的俱樂部」，又指金磚國家可能已失去存在意義。

專家：金磚國經濟過氣 Subramanian言詞辛辣地指出，金磚國家只是由「一系列經濟過氣的國家」所組成。他形容「中國的高增長一去不復返，其經濟模式已經崩潰」；俄羅斯則是「一直處於衰落，最近因為戰爭而雪上加霜」；南非要面對如「天文數字」般高企的失業率、政府的管治及財政陷入困境；還有最近加入的阿根廷「又再處於金融崩潰邊緣」等。他又指出，印度是唯一的例外，國內經濟仍在快速增長，長遠前景更在近年顯著改善，由於印度與其他金磚國家已不再有太多共通點，因此應該考慮退出。

中國經濟表現不爭氣，令外商卻步。 各國外商投資未開發項目金額