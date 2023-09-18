股市估市：港股仍受制內地經濟因素
港股上周五受惠於內地經濟數據較預期為佳而走俏，恒生指數曾升穿18,300點的技術阻力位，惟指數全周仍錄得19點跌幅。技術上，恒指仍未突破18,300點的阻力位，目前仍屬整固形態，重磅股騰訊控股(00700)在未見重大不利因素的情況下逆市轉弱，似有向下突破之勢，意味整體大市仍然易跌難升。
基本因素上，內地8月份零售銷售額按年升4.6%，工業增加值升4.5%。兩項數據雖優於預期，但去年8月內地仍處疫情封控時期，在今年已全面解封的情況下，增長仍然僅得不足5%，宏觀經濟實在相當疲弱。內地下調存款準備金率的同時，卻仍須捍衞人民幣匯價，市場深知當中挑戰，現階段亦難以重燃信心，在此背景之下，港股再創年內低位的可能性仍相當之大。
個股方面，基本因素繼續是重要的依據，上周強勢的百勝中國(09987)主要在內地經營餐廳業務，其旗艦品牌包括快餐品牌肯德基以及必勝客，亦擁有包括小肥羊、黃妃煌等品牌。截至6月底止半年，整體營業額增長16.2%至55.71億美元，純利更增長1.7倍至4.86億美元；當中肯德基營業額上升15.8%至41.82億美元，佔總額75.1%；必勝客增長15.7%至11.51億美元。
百勝中國價值未反映
集團早前舉行投資者日，發表了更為進取的擴張計劃，當中包括在未來3年將股東回報翻倍，這可望令市場保持相對正面之看法。
走勢上，百勝中國股價近日於400元水平起步，已累升逾一成，現價預測市盈率約25倍左右，環顧市場上同類企業，其營運效率相對較高，亦有更大的分店網絡，以及更強的品牌護城河，有條件享有較高估值，值得看高一線。百勝中國中線可上望前阻力位510元，支持位400元。
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