股市估市：港股仍受制內地經濟因素

基本因素上，內地8月份零售銷售額按年升4.6%，工業增加值升4.5%。兩項數據雖優於預期，但去年8月內地仍處疫情封控時期，在今年已全面解封的情況下，增長仍然僅得不足5%，宏觀經濟實在相當疲弱。內地下調存款準備金率的同時，卻仍須捍衞人民幣匯價，市場深知當中挑戰，現階段亦難以重燃信心，在此背景之下，港股再創年內低位的可能性仍相當之大。