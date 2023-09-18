宏觀剖析：長債重現吸引力 可考慮入市

由於2022年的固定收益市場表現欠佳，同時現金利率回報遠高於一些長期債券，因此許多投資者選擇投資於現金或現金相關產品。考慮到2023年末至2024年初，美國經濟有可能出現衰退，故認為增持長年期債券能夠鎖定高收益，長遠而言亦能提供可觀的回報。

由於投資者未充分了解到增持現金或短期投資的風險，以及未明白在當前價格進一步下跌的環境下，債券具有收益緩衝的作用。雖然靈活配置現金是安全的投資方式，但目前應開始考慮更長遠投資回報。

利率趨跌 債價升值潛力大 正如2022年的經驗，當利率上升時，債券價格會下跌。相反，當利率下跌時，債券價格會上升。利率與債價之間的關係稱為存續期（Duration），當存續期愈長，在利率下跌時，債價的上升潛力就愈大。

基本上，美國國庫債券和現金這類型短期投資是沒有升值潛力。如果美國聯儲局減息或經濟放緩，投資者可以透過長年期資產（不包括現金）獲得更高回報，長年期債券價格相比起現金或短期投資具有更大的價格升值潛力。

倘若短期利率下降，現金或短期投資者需要以較低利率進行再投資，因而減少未來投資回報。當投資者買入較長年期債券時，他們再投資的風險會較低。對於未來12至24個月的利率走勢，金融市場普遍預期利率會呈下降趨勢，即使目前現金或短期投資能提供具有吸引力的回報率，但隨着利率正常化，短期投資產品產生的回報有可能隨之蒸發，而這類投資產品並沒有資本增值潛力。

低風險投資應對股市波動 當股票市場波動性增加，投資者往往傾向尋求較低風險的投資選擇例如固定收益，這種需求上升導致較長存續期固定收益證券價格上升。因此，現金或短期投資的投資組合並沒有長年期債券所提供的對沖股票功能。

從歷史角度來看，儘管目前現金或短期投資的收益率更具吸引力，但從其他投資產品獲得額外回報亦相當重要，例如優質的地方政府債券或投資級別企業信貸。舉例來說，如果投資者在過去9個月購買長年期企業債券，他們將會獲得4.92%回報率，並高於僅持有3個月或6個月的美國國庫債券。

總括而言，中長期的債券投資組合可持續創造具有吸引力的收益回報，同時，隨着投資組合中的債券在收益率下跌的環境下升值，能大大提升總回報。按照目前收益率水平，即使利率持續上升，債券有能力承擔一定風險，避免投資者出現巨大損失。雖然現金和短期投資在流動性和選擇方面仍具有一定價值，但現在是時候開始轉向高質量的長期債券，以鎖定較吸引的收益率。

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