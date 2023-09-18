拍賣消息：弦海銀主盤低購入價29%推拍

市場再有半新盤透過拍賣形式放售。屯門弦海一房銀主盤以377萬元推拍，較購入價低約29%，而相比估值亦低約104萬元。

忠誠拍賣本周三推出約18項物業，上述為該盤的中層R室，實用面積約336方呎，望河景及泳池景，開拍呎價約11,220元。原業主2019年以約529萬元買入，拍賣價低約152萬元。單位的個別銀行網上估值約481萬元，低約21.6%。

該盤剛錄蝕讓買賣。美聯梁浩文稱，一個低層G室開放式戶，實用面積約224方呎，以295萬元沽，呎價約13,170元。原業主2019年以391.53萬元一手買入，轉售帳蝕逾96.5萬元。對上一層同室單位同日入市，去年辣招期屆滿以約414萬元沽，帳賺逾20萬元，最新成交賣遲一年跌價約119萬元。

黃開基拍賣行本周三推約9項物業，包括西營盤63 Pokfulam 1座高層H室開放式戶，實用面積約264方呎，開價690萬元，呎價約26,136元。開價較4年前購入價低約17.7%，比估值低約98萬元。

家安花園1/3業權嗌160萬 有另類特色單位推拍，環亞物業拍賣下周推元朗家安花園4座連天台複式戶及地下雙號車位，鄰近輕鐵屏山站，實用面積約1,603方呎，天台面積約765方呎，是次拍賣該物業三分之一業權，屬銀主盤，不交吉，開價僅160萬元。整項物業估價約1,452萬元，該份業權開價為物業價值約11%。