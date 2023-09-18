10大屋苑交投周減逾半 嘉湖呎售$7367

二手住宅價量齊挫，10大屋苑於過去周末僅錄6宗成交，按周大跌超過五成。愈賣愈平的天水圍嘉湖山莊，一個月內錄至少3宗呎價「7字頭」成交，最新每方呎售價僅約7,367元，料重返5年前低位。

中原指出，該批屋苑於對上一個周末錄13宗買賣，過去兩日減少7宗，重回個位數水平。期內6個屋苑零成交，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城及沙田第一城等。

近期樓價跌勢較快的嘉湖山莊，期內錄得兩宗成交，最新呎價進一步下試低位。消息透露，上述低水呎價個案為景湖居2座中低層戶，實用面積約638方呎，叫價498萬元，減價至470萬元成交。

鴨脷洲海怡半島亦於兩日錄兩宗成交。中原盧鏡豪稱，屋苑2座高層A室三房海景戶，實用面積約642方呎，累減117萬元，以883萬元易手，呎價約13,754元。

中原趙鴻運稱，期間鰂魚涌太古城恒山閣中高層C室三房戶，實用面積約684方呎，以918萬元沽，呎價約13,421元。

聚康山莊售價失守5球 屯門聚康山莊做價事隔6年再度跌穿「5球」。美聯陸家民表示，屋苑5座高層E室，成交價488萬元，呎價約11,402元。原業主持貨近4年帳面損手約72萬元或約12.9%。