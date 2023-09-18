新盤月內122刁挫84% 今年最少
凱和山低開受捧 暫收2500票 超購逾16倍
受到極端天氣連番來襲影響，加上新盤市場未有任何大型銷售活動，以致本月一手交投急挫。據統計，9月截至昨日僅錄約122宗成交，按月大減約84.2%，更創今年同期新低。至於以低價搶攻市場的屯門掃管笏凱和山，暫已收到約2,500張入票，超額逾16.8倍。
一手市場經過上月一輪衝刺後，發展商重整推盤步伐，本月市況回歸平淡，相比8月同期約776宗成交，本月買賣出現明顯萎縮，並跌至去年12月後低位，當月同期約119宗成交。
凱柏峰III沽22伙稱冠
另一個本月交投較多樓盤，為恒基地產(00012)與市建局發展的長沙灣映築，期內售出17伙由市建局持有的單位，交易金額逾1.09億元。
儘管本月新盤市況平靜，不過緊接即將有全新項目推出，路勁地產牽頭的凱和山以低價搶攻市場，認購登記數量已大幅超出首張價單的140伙。集團銷售及市場推廣副總監陳健聰稱，連日參觀人流絡繹不絕，參觀人士近五成屬同區換樓客，以年輕人及小家庭為主，大部分對兩房戶型感興趣，另有內地專才查詢大單位。
飛揚1期擬短期開放現樓
另方面，單計過去周六、日，新盤市場錄約24宗買賣。信置、嘉華及中國海外發展(00688)合作的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，上周六以1,404.9萬元沽出7座5樓A6室套三房戶，以單位實用面積約767方呎計算，呎價約18,317元。
長實旗下油塘親海駅II，同日沽出最後一伙複式戶，單位為3座6樓A1室，實用面積522方呎，附設172方呎天台，售價828萬元，呎價約15,862元。
鼎珮集團的長沙灣睿峰，昨則沽出東翼32樓D室兩房戶，實用面積499方呎，成交價逾1,510萬元，呎價約30,279元。
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