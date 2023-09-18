新盤月內122刁挫84% 今年最少

儘管本月新盤市況平靜，不過緊接即將有全新項目推出，路勁地產牽頭的凱和山以低價搶攻市場，認購登記數量已大幅超出首張價單的140伙。集團銷售及市場推廣副總監陳健聰稱，連日參觀人流絡繹不絕，參觀人士近五成屬同區換樓客，以年輕人及小家庭為主，大部分對兩房戶型感興趣，另有內地專才查詢大單位。