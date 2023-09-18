●虛擬資產交易平台JPEX公布，遭平台合作的第三方造市商暫時鎖定資金，並索取更多資料以作洽商，限制了平台的資金流動性，大大提升日常運作成本，以致經營困難，同時為配合政策指引，平台今日凌晨零時起下架理財頁面所有交易，用戶將無法進行新的理財訂單，舊有進行中的理財訂單則會維持至產品結束日期，以領取收益。平台正與相關造市商接洽，以盡早解決流動性不足問題，惟避免影響談判結果，細節要等談判完成後才公布。JPEX承諾將盡快回收流動性，逐步將提幣手續費調節至正常水平，期間負責緊急提幣需求申請的提幣專責小組會繼續為用戶安排優先提幣排序。