簡訊一覽
●內地人工智能（AI）科技公司第四範式(06682)今日至周四招股，擬9月28日掛牌，招股價55.6至61.16元，每手100股，入場費6,177.68元，以中間值58.38元計算，預計淨籌約8.85億元。
●朗生醫藥(00503)公布，主席吳鎮濤持有的國泰國際醫藥生產及銷售（中國）有限公司建議以協議安排方式將公司私有化，要約價擬每股1.8元，較停牌前收市價1.42元溢價約26.76%。公司股份周一復牌。
●虛擬資產交易平台JPEX公布，遭平台合作的第三方造市商暫時鎖定資金，並索取更多資料以作洽商，限制了平台的資金流動性，大大提升日常運作成本，以致經營困難，同時為配合政策指引，平台今日凌晨零時起下架理財頁面所有交易，用戶將無法進行新的理財訂單，舊有進行中的理財訂單則會維持至產品結束日期，以領取收益。平台正與相關造市商接洽，以盡早解決流動性不足問題，惟避免影響談判結果，細節要等談判完成後才公布。JPEX承諾將盡快回收流動性，逐步將提幣手續費調節至正常水平，期間負責緊急提幣需求申請的提幣專責小組會繼續為用戶安排優先提幣排序。
●吉利汽車(00175)發聲明澄清，評估印尼新能源市場具發展潛力，同時探索參與印尼市場的機遇，但目前沒有在印尼投資建廠的任何具體計劃。旗下寶騰長期以來在東盟地區市場發展的最重要基礎，未來吉利將與戰略合作夥伴DRB-HICOM持續加強合作，將馬來西亞成為東盟新能源汽車的重要發展引擎。
●西證國際證券(00812)公布，於9月15日接獲聯交所發出的函件，表示公司未能維持上市規則規定的足夠營運水平及擁有相當價值的資產，以保證其股份繼續上市。除非公司就該決定申請覆核，否則公司股份將於9月27日暫停買賣。公司稱，正在審閱該函件，並正與公司的法律及財務顧問進行討論，且將積極考慮提呈覆核要求，將該決定轉交上市委員會進行覆核。
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