息口趨升 樓價28載最難負擔

居住成本是澳洲家庭的主要財務壓力來源。房地產數據分析機構PropTrack的研究顯示，過去一年受澳洲樓價與利率迅速上升影響，大眾住宅負擔能力降至自1995年有紀錄以來的最低水平。

其中，年收入10.5萬澳元（約52.6萬港元）的典型中等收入家庭，僅能負擔過去一年全澳洲售出房屋中的13%，而年收入6.4萬澳元（約32.1萬港元）的低收入家庭，更只能夠負擔到其中3%的房屋。

PropTrack指，一直以來，在澳洲「上車」是困難的，而最新數據更顯示，今時今日置業比以往更具挑戰性。與此同時，隨着過去多年當地樓價已累積龐大升幅，人們儲蓄變得愈來愈困難，對首次置業者而言尤為嚴峻。

新南威爾士居首 數據顯示，新南威爾士依然是全澳洲最難負擔住屋的省份，其首府悉尼的樓價中位數已超過100萬澳元（約501萬港元）。維多利亞、塔斯馬尼亞的住宅可負擔性近年亦顯著惡化。另一邊廂，西澳成為目前可負擔性最高的省份，緊隨其後是昆士蘭。因此，該行預計居民將繼續從新南威爾士和維多利亞向昆士蘭北移，以尋找較低的居住成本。

該報告亦指，澳洲家庭償還按揭貸款的難度接近歷史最高水平，僅略低於1989年的高位。

舉例要供一間澳洲中位數價格的住宅，一個普通家庭需要把約三分之一的收入用於按揭還款，是自1990年以來最高水平，超過2008年創下的峰值。此外，一個普通家庭需要每年把20%收入儲起，才能在5.5年的時間內用儲蓄支付中位數價格住宅20%的首期。因此，該行認為增加住宅供應是解決樓價高企問題的關鍵，否則大部分首次置業者將無法進入市場。