報復式消費減退 LVMH︰香檳需求回落

LVMH擁有Moët & Chandon等多個頂級香檳品牌。

經歷疫情後的報復式消費「小陽春」後，法國奢侈品集團路易威登（LVMH）旗下葡萄酒與烈酒的酩悅軒尼詩（Moët Hennessy）行政總裁Philippe Schaus坦言，香檳需求已經回落，認為今年情況較為複雜，因為新冠疫情的影響正逐漸消失，而且所有國家都會出現嚴重的通貨膨脹。

Schaus指，消費者在疫情期間被困家裏，故疫情後出現一種「報復式快感」，但有關情緒開始減退。不過，留意到夜總會、高級餐廳對高端香檳的需求沒有減弱，惟受美國干邑白蘭地消費放緩影響，相關銷售額上半年下降3%。

料相關地區出現整合 LVMH擁有Moët & Chandon酩悅香檳、Dom Pérignon香檳王、Veuve Clicquot凱歌香檳等多個頂級香檳品牌，近期亦一直進行收購，包括投資說唱歌手Jay-Z昂貴的香檳品牌Armand de Brignac。他指出，路威酩軒集團並不打算收購更多酒類品牌，並稱其產品組合很強大，但由於市場分散，預計香檳地區將出現更多整合。