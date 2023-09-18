軟銀傳重注投資AI領域

日本軟銀集團（Softbank Group）旗下的英國晶片設計專利公司Arm成功在美國上市，成為今年新股集資王後，據報軟銀創始人孫正義密謀押注人工智能（AI）行業，有意投資數百億美元在AI領域。消息稱，軟銀可能會投資研發ChatGPT的OpenAI，亦可能會押注其他公司，如英國AI晶片製造商Graphcore等。

潛在對象包括OpenAI 外媒引述消息人士稱，OpenAI除了是軟銀的潛在投資對象外，軟銀更希望能夠與其建立廣泛的策略合作夥伴關係，惟同時也不排除會投資OpenAI的競爭對手。軟銀和OpenAI均拒絕對傳聞發表任何評論，至於Graphcore也否認收到軟銀集團的投資報價。

分析指出，在Arm成功以高估值上市後，軟銀有了繼續押注初創企業的資本。此前軟銀曾經因為投資共享辦公室公司WeWork，以及一系列失敗的初創公司投資，導致其錄得巨額虧損。在Arm上市後，軟銀可以更容易地利用其手上股權作為抵押進行貸款，並投資更多初創公司。

孫正義於今年6月時曾經透露，他本人是ChatGPT的「重度使用者」，並且與OpenAI的管理層私交甚篤。他亦表明會開始進行更激進的投資，並且多次強調AI領域的潛力。

軟銀旗下的流動通訊部門已經開始與OpenAI有部分合作，包括向日本的企業用戶提供聊天機器人等生成式AI技術，該服務透過微軟的Azure運算平台，也就是目前OpenAI獨家的雲端服務供應商來提供。