中國難阻經濟「日本化」

正當日本經濟和股市形勢「一片大好」，中國經濟卻廣被討論會否成為「下一個日本」。花旗亞洲首席經濟學家蔡佳惠直言，中國迄今的應對措施恐怕尚未足以阻止經濟「日本化」，增長急速倒退的憂慮恐較嚴重。

中國經濟是否「日本化」，視角不同往往有不同結論。摩根士丹利從當年日本經濟陷入深淵的資產泡沫爆破出發，指日本1990年地價是國內生產總值（GDP）的560%，東京股市市值是142%，反觀中國2020年地價只是GDP的160%，房價僅較歷史高位略低，股市市值亦只有GDP的67%，而且城鎮化比率亦不及當年的日本，可以吸納農民從事城鎮更高生產力的工作，況且資本管制遠較日本嚴格。

中美關係差不易修復 花旗蔡佳惠所列出的相似之處較難量化。以前日本內需長年疲弱，源於泡沫爆破後經濟衝擊的心理陰影，而在當今的中國，「集體創傷」來自新冠疫情，民眾發現往往只能「食自己」。地緣政治更難搞，以前美日摩擦僅在貿易，終以日本不再堅持汽車從日本出口來化解，可是如今中美關係差得多，不見得短期內能修復。

美銀則認為，說中國陷入日本當年的「資產負債表衰退」（民眾和企業疲於奔命還債）是言之過早，惟當局須財政、貨幣及房地產政策協同發力，始能讓增長重回正軌。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃稱，基建投資和寬鬆銀根已不太管用，中國經濟一定要向消費驅動轉型，更何況人口老化和歐美企業轉移供應鏈，若無結構性改革，中期經濟增長恐跌穿4%。