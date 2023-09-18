日本股匯看升一成 Yen一年見6.2港元

中信里昂料頂得住加息 受惠擺脫通縮 日本股市今年「鹹魚翻生」，東證指數今年截至上周五為止累升28.36%。中信里昂日本策略師Nicholas Smith認為，東證一年內起碼仍有一成漲幅，日圓兌每美元12個月內會升上125，即每百日圓兌港元約6.2算，關鍵是日本經濟終於走出通縮的惡性循環。

人口減少 加薪幅度難收窄 「以我在日本30多年的經驗，通脹何時何地都是工資造成的現象」。他接受本報訪問時指，主要企業今年春季的勞資薪酬談判（春鬥）平均加薪幅度高達3.6%，為1993年新高。歸根究柢是日本人口減少，預計今年減少50萬人，2030年前減幅擴至75萬人，因此來年加薪幅度不太可能會收窄，日本當前的通脹是國內因素使然。對於日本央行來說，加息並非要遏抑通脹，而是停止買起一半國債的蠢事。

他相信，日本息口會以快過市場預期的速度上升，10年期債息將上探1.5厘，但不至於觸發市場恐慌，因有別於法國和德國約50%國債由外資持有，日本僅約7%，「這是關鍵」，政府過去幾年又以更低息的債券取代舊有債券，現時平均年期近10年，有充足時間讓當局鞏固財政。況且日本國民和企業都坐擁大量現金，他們應該對加息感到高興才是，「要日資願意持有本國債券，回報不能永無止境地低吧」。

日企盈利復甦 估值未有泡 之所以覺得日股能熬得住加息，主要是日企盈利穩步復甦，券商預測和企業自己的指引均獲調高，而且估值未有泡沫。

他認為，日股過去最大的困擾是通縮，日企產品或服務價格下跌，要還的債務卻不會減少，不得不削減支出，拖累內需不振，這又把價格壓下去，陷於惡性循環，大家為保市場份額便「做爛市」，導致日企回報率不佳，尤其毛利率低得難以接受，「所以一旦通縮，一定要採取非常手段遏止，否則會很慘……須知30多年前日本泡沫爆破時已很富裕，尚且如此。」

然而，打工仔加薪有利內需，容許企業加價，一切逆轉過來，況且交易所已要求市帳率低過一倍的上市公司提交行動方案。下一步是鼓勵企業併購，提高市場集中度和定價。

Smith續稱，日企董事全部票選，有積極的壓力提升管治和股東回報，「瞧瞧御手洗富士夫（Canon社長），選他續任董事的票數差點少過五成，險些丟飯碗，不是因為他年近九旬，不是因為董事局女人少，而是回報低……投資者的心態是『別拿我的錢這樣搞』。」

坊間常言「圓匯弱可提振日股盈利」，他不以為然。「日股盈利與全球需求高度相關，與日本經濟不太相關，與圓匯相關度低……幾十年來的經驗是日企盈利理想時值圓匯走強，邏輯是世界景氣好，對日貨需求高，日圓資產受青睞，剛好日本死抱超寬鬆幣策擴大日美息差，大家才看到圓匯貶值有利日企……即使全球經濟有減弱之虞，以日本通關較遲，服務業信心指數亦反映復甦有力，盈利增長可望持續。」

睇好日車廠 未懼中資超前 對於中國汽車出口超越日本，他不認為這代表日企競爭力堪憂，「電動車真的賺錢嗎？……日系車很少日本製，中國車廠從中國出口代表他們距離成為全球主要車企還有路要走，要是人們因為日本汽車出口被拋離而沽售日本車廠的股份，我會多謝他。其實日本車廠非必要不會公開研發進展，所以豐田早前披露在固態電池有突破，正好為投資者帶來驚喜。」

日股盈利與全球需求高度相關，與圓匯相關度低。 中信里昂Benthos模擬倉部分持股今年表現 Nicholas Smith看好的日股板塊包括高息股、銀行股，以及有助企業節省勞工的設備股。 東證指數今年累漲28%