企業回購爆疫後最少 美股添壓

美國股市今年以來表現不俗，即使聯儲局的加息步伐為數十年來最為激進，依然未有打擊投資者入市的決心。不過，高利率的影響卻在某些領域浮現。美國上市公司回購股票的金額創下新冠疫情後最少，意味着貨幣供應緊縮、資金流動性減少或逐漸為股市添加下行壓力。

標指成分股金額季縮19% 數據顯示，標普500指數的成分股於截至今年6月底止一季，花費了1,750億美元回購股票，金額較前一季度減少19%，亦較2022年同期減少20%。

美國銀行股票和量化策略師凱利霍爾表示：「結構原因和利率環境都是促成（回購額減少）的因素。」她還表示，在可預見的未來企業的股票回購規模「不會那麼大」。過去利率為零時，公司通過發行長期低息債券，並用其籌集的資金回購股票是有意義的，但現在情況已經改變。

她補充指，企業面臨着愈來愈大的資金壓力，需要在供應鏈回流、自動化和人工智能（AI），以及實現淨零碳排放目標等領域進行投資。這種情況令企業需要優先把資金用於投資，以及償還更高的貸款利息，使得回購不再是優先考慮項目。