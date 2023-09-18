加息對美經濟影響或未顯現

Erik Norland指，美國政府財政惡化令應對衰退能力大減。

美國聯儲局將於香港時間本周四公布議息結果，市場估計按兵不動，高盛更估計就算「點陣圖」以輕微多數反映官員預期今年再加一次，11月加息的機會也不大。隨着美國加息周期步入尾聲，市場亦愈發樂觀，覺得經濟很大機會實現「軟着陸」。不過，芝商所高級經濟學家及執行董事Erik Norland認為，加息對經濟的真正影響或尚未顯現，過去的貨幣政策周期中，利率見頂後經濟普遍仍會持續增長一段時間，但不代表避過衰退。

芝商所憂貸款續期釀違約 Norland回顧他的自身經歷，指聯儲局於2006年6月完成該輪加息周期中最後一次加息，及至同年尾，市場上有關經濟「軟着陸」的說法也甚囂塵上，可是2007年底，美國爆發次按危機，最終引發金融海嘯，並步入嚴重的經濟衰退。

在聯儲局完成加息後一段長時間內，經濟的風險依然存在。他解釋，企業新獲批的貸款平均要兩年才到期，因此剛開始加息時影響很小，直到這些貸款需要續期。他更直言︰「在美國，我認為還未看到加息帶來的主要後果。」今年初爆發的地區銀行危機，只算是「小影響」，接下來料會有更多商業貸款違約。

無論經濟前景會否惡化，可以肯定的是，目前全球個別地區、行業已出現明顯萎縮，這現象稱為所謂的「滾動式衰退（Rolling Recession）」。舉例而言，美國的商業房地產市場、德國製造業、中國樓市相關行業，已經明顯出現衰退的特徵，至於會否演變為全面衰退，目前仍難以定論，但經濟下行的風險確實明顯。

與此同時，由於通脹率高企，加上美國政府的財務狀況惡化，應對經濟衰退的能力亦會大減。Norland指出，美國政府預算赤字佔國內生產總值（GDP）的比例已達8.6%。換言之，政府施行財政刺激措施去救市的能力受到限制。

他以2001年美國的經濟衰退為例，當時喬治布殊政府有2%的預算盈餘，因此可以透過減稅、增加政府支出抵銷經濟疲軟，但這種做法卻不適用於今天。

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