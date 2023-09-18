中融爆雷恐加劇內房債災

中融財報披露，截至去年底，其信託資產的10.69%或672.58億元（人民幣‧下同）投資在房地產行業，但沒有披露任何具體投資訊息。內地信託行業數據缺乏透明度，但通過其他上市公司向交易所備案，依然能找到中融拖欠付款的線索。

上海掛牌的吉華集團4月曾發公告，指中融推遲2021年3月及2022年4月到期的兩隻產品兌付。同期有官媒報道，這些產品分別與華夏幸福及融創開發的房地產項目有關。據外媒整理過去兩年的法律文件，中融已向融創提出逾87億元的索賠。

至於中國恒大的債券年報曾披露，在去年5月中融就19億元的貸款合同糾紛起訴恒大及其他開發商，但中融在恒大系的敞口依然未明。此外，據報中融曾向另一家已違約的發展商陽光城貸款。

委託中信建信協助管理 中融信託產品停止兌付風波發酵已久，甚至有內媒統計上月至今有11家上市公司披露中融理財產品逾期兌付。中融最終在上周五深夜發聲明，認公司部分信託產品無法按期兌付，乃受內外部多重因素影響。

聲明隻字未提任何救助，但事發前一個月已傳中央要求上述兩信託檢查中融帳簿，並努力穩定其營運，據報中融籌集的資金中近一半都流向了其母公司或附屬單位。至於浙商證券分析，本次中融信託產品出現逾期兌付，不排除與地產敞口較高有關。

雖然當局明言在超大特大城市穩步推進城中村改造計劃，野村認為不能與當年低線城市的棚戶區改造相提並論，政府不太可能靠此刺激經濟，因城中村改造主要利好大城市的地方政府及國企。

反觀民企普遍在低線城市有大量敞口，況且在大城市推進改造計劃的成本較多，至今亦未有明確交代運作模式，相信執行速度較慢，涉及的資金可能比棚改更少，直言當局最終還是要打救一些陷困的大型房企。