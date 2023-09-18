證券界：綠債宜申5至10手

港府發行新一批綠色債券今日起開始認購，保底息多達4.75厘，高於上批次的2.5厘之餘，亦普遍較坊間定存回報吸引，加上美國加息周期或即將完結，甚至在明年減息，預計市場反應熱烈，有專家建議，視乎在手資金情況，可認購5至10手。

信銀國際表示，投資者如追求穩定投資收益，可考慮認購約5手。至於信誠證券聯席董事張智威則不建議上批綠債持有人沽舊債買新債，因為舊債市價本已低過認購價，加上手續費和佣金等，倒不如持有至政府贖回。新一批綠債今日早上9時起可供認購，至28日下午2時結束，並將不遲於10月6日公布配售結果，於10月10日發行，10月11日於聯交所上市，並且可以在二手市場進行買賣。

恒指悶局未變 受制18300 溫鋼城表示，綠債發行所抽走的資金對港股影響有限，畢竟港股本身沒能打破悶局，「北水」及外資泊港意願不大，即使中國人民銀行本周減息也只會小幅降0.1至0.15厘，人民幣匯價未見大幅走強，本周港股或下試17,800點，上方阻力為18,300點。

上周五即人行降準生效首日，港股僅進帳134點，港股美國預託證券（ADR）按比例計相當於恒指報18,051點，較港收市還要低132點，意味升幅打回原形。

大華繼顯執行董事梁偉源認為，這是由於市場信心不足，入市資金不多，近期落鑊的內房股主要是短期資金為主，同樣反映市場對內地房地產市場信心疲弱。儘管上月內地經濟數據有改善，仍有待投資信心恢復，相信港股本周表現繼續牛皮，於18,000點附近有支持，短期內關注受惠十一長假期的旅遊及餐飲板塊。