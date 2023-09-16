專家樓評：供完物業 大疊樓契放邊好？

樓契是物業交易及申請按揭貸款中不可或缺的重要文件，當業主買樓及向銀行申請按揭貸款時，樓契會作為抵押品並存放於銀行代為保管。當按揭貸款完全還清後，銀行便不再保管樓契，業主會透過律師行贖回樓契，並存放於私人地方。

統計處2021年數據顯示，全港約有130萬家庭住戶居住自置物業，當中66.1%住戶的物業已供滿，即代表住戶已全數還清按揭貸款，並擁有物業的整個業權，對比5年前高出0.4%，相信供滿樓比例或將進一步增加。

由於樓契包括不少文件，如入伙紙、買賣合約、授權書、地契、大廈公契以至單位圖則等，有些物業的樓契可能要佔用兩至三箱的文件空間，對於即將供完樓的業主，贖契前便要開始想方法存放樓契，而市場上一般有以下5種主要的存放方式。

不妨小量加按續存銀行 一、銀行：銀行會提供存契服務，將樓契存放在銀行中亦相對安全，每年需要支付約數千元的存契費。

二、銀行保險箱：銀行會根據保險箱大小而收取年費，但現時銀行保險箱供應十分短缺，需要較長時間等待。

三、家中保管：將樓契存放在家中是最節省成本的方法，但如果放存不當或會遺失，遇上火災等意外，樓契更有可能損毀。

四、律師樓：律師樓一般只允許短期存放，有律師樓可能會將樓契存放在倉庫，會出現保安問題。

五、加按物業：加按借取小量貸款，樓契便可繼續存放於銀行，節省存放成本之餘，亦能靈活將資金存放高息按揭戶口慳息或作其他投資。

遺失損毀影響物業價值 樓契對業主來說是非常重要的文件，若果遺失或損毀會直接影響物業價值。在物業買賣過程中，銀行發現樓契出現問題，有可能因風險問題而拒絕批出貸款。如果業主不幸遺失樓契，可以先委託律師進行宣誓，透露遺失樓契的原因，並向土地註冊處申請樓契核證樣本，這份文件仍具有法律效力。

然而，並非所有物業的樓契文件都能在土地註冊處找到，有些文件遺失或無法補回，亦會影響物業日後價值，因此，每位業主都要妥善存放自己物業的樓契。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明