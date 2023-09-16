股市估市：港股短線聚焦十一概念股
美國8月消費物價指數（CPI）按年增長3.7%，高出預期，核心CPI按年增長4.3%，創近兩年最低升幅。隨着油價向上，預期CPI反彈，但核心服務價格回軟，核心CPI放緩，分化的趨勢將會使美國聯儲局趨向觀望，9月按兵不動機會較大，但維持第四季加息的預測。
港股方面，近日恒生指數成交縮減，走勢缺乏方向，預計資金於個別板塊炒作，短線關注十一長假主題，包括旅遊酒店、影視娛樂等板塊。
歐盟委員會主席萊恩宣布，將對中國電動車展開反傾銷調查，並將決定是否對中國電動車徵收懲罰性關稅。萊恩在向歐洲議會發表年度國情咨文時表示，全球市場正充斥着廉價的中國電動車，而有關價格是被巨額的國家補貼而人為地壓低，並扭曲了歐洲市場。
假設歐盟只是在進口關稅入手，相信只會短期影響投資情緒。由於內地車企出口市場多元化，個別市場風險分散，再者具規模的車企早已海外建廠，有望加快本地化生產節奏。車股當中，看好規模效應明顯的比亞迪股份(01211)，建議候低吸納。
電價改革利好火電企業
此外，內媒報道，火電容量電價改革政策將於年內出台，即是以火電裝機的固定成本折舊作為補貼項目，可保障電力系統長期容量充裕性。隨着新能源發展加快，火電利用時數逐步下降，發電收入減少或導致火電企業無法回收固定成本，惟容量電價改革，正正可以改善火電企業盈利結構，提升盈利穩定性，令板塊估值得以重估。
不過，盈利前景另一關鍵因素為發電需求，預計有待工業活動好轉，內地經濟復甦進展趨向明朗，才能進一步開拓股價上行空間。
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