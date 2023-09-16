豪宅劈價：凱旋門撻訂貨不足半年賣平900萬

樓市氣氛沉寂，市區大額豪宅大幅跌價。九龍站凱旋門四房連雙套房單位於3月一度轉售，惟其後交易取消，單位新近以6,300萬元再度售出，不足半年賣平900萬元。

土地註冊處資料顯示，該盤觀星閣極高層B室，實用面積約1,513方呎，近日連車位登記售出，成交呎價約41,639元。

代理透露，上址約半年前曾以公司轉讓形式易手，作價約7,200萬元，惟最終未有完成交易。今次重售屬私人名義買賣，較對上售價下挫約12.5%。原業主於2007年11月以3,418萬元購入單位，至今帳面仍大幅獲利約2,882萬元，升值約84.3%。

九龍站屋苑半月僅5刁 事實上，缺乏內地客支持，九龍站一帶二手屋苑交投冰封。代理指，該區9月上半月只有約5宗買賣，其中天璽單日連錄兩宗，包括星鑽璽中層A室，實用面積約667方呎，轉讓公司形式售2,618萬元，呎價約39,250元。同座中層B室，實用面積約636方呎，以相同形式易手，售價2,550萬元，呎價約40,094元。

消息稱，尖沙咀港景峯1座高層E室，實用面積約816方呎，原以2,000萬元叫價放售，最後大減300萬元或約15%，以1,700萬元易手，呎價約20,833元。

尖沙咀柯士甸道132至134號太極大樓部分單位以合共近8億元登記易手，物業涉及逾30多個住宅及商業單位、地舖及天台等。整個項目曾於去年推出強拍，惟最終流拍。