新盤概況：BAKER CIRCLE 3期共售427伙套26億
發展商頻頻為旗下新盤作軟銷。恒基地產(00012)的紅磡大型重建項目BAKER CIRCLE，至今已推出的3期新盤共售出427伙，套現約26億元，平均成交呎價約21,693元。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，系列項目第1期目前已拆棚，正待批入伙紙，預料關鍵日期為明年3月，待現樓階段再有新部署。至於後續期數項目最快將於明年第二季推出市場。
同系的旺角利奧坊‧壹隅，最新修訂價單，將建築期付款計劃的折扣率增加兩個百分點至6%。而西營盤藝里坊‧1號亦增設「先租後買」付款計劃。
凱柏峰III沽12戶
凱和山查詢踴躍
路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，夥同中原地產及中原按揭推出優惠計劃。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰指，項目開價後市場查詢反應踴躍，當中不乏內地專才客戶。中原按揭董事總經理王美鳳稱，該行推出全期按息低至銀行同業拆息加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率減2.5厘，實際按息低至3.625厘，設2.8%現金回贈。
維港星岸車位 減價30%沽3個
長實集團(01113)繼續減價推售物業。繼早前劈價發售將軍澳峻瀅II及北角維港頌的車位後，昨日再減價約三成出售5個紅磡維港‧星岸車位，並即日沽出3個。
該集團營業部首席經理郭子威指，該批車位以「深水彈價」推出，原先售價330萬至390萬元，現減至233萬元起，惟未能即日沽清，反映投資環境明顯轉差，投資者觀望情緒濃厚。至於峻瀅II及維港頌自減價重推後，至今共售出約40個車位，並套現約5,700萬元。
128 WATERLOO推優惠吸客
發展商各出奇謀推銷。萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO，推出「明月共賞128」禮券優惠，由下周二起至10月8日期間購買項目單位的買家，可獲贈價值12.8萬元禮券。
VICTORIA COAST將供參觀
華懋集團旗下薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，昨日舉行亮燈儀式。該集團銷售總監封海倫表示，項目現樓設有裝修示範單位，計劃於短期內供預約參觀。此外，協成行的何文田芳菲，落實下周一起標售兩伙特色戶，包括29樓B室連天台戶，實用面積417方呎兩房，連307方呎天台。招標期截至12月31日，期間每日招標及截標。
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