樓價跌5周9個月最長

華景呎價不足8千 重返10年前 樓價低處未算低，地產代理行一份反映主要二手屋苑價格走勢的指數連跌5周，累挫約3.36%，為去年12月初後逾9個月的最長跌浪。加息陰霾下業主愈賣愈急，近日個別屋苑成交呎價返回約10年前水平，其中葵涌華景山莊呎價低至不足8,000元。

上述中原城市領先指數最新報159.87點，為今年1月底後新低，按周挫約1.19%，跌幅較對上一周約0.38%擴大，而今年指數升幅已收窄至約1.98%。該行預期，指數將下試148點，較去年低位再跌約5%。

新界西重災 36周低 事實上，大型屋苑及中小型單位指數同時連挫5周，累積下跌約3.61%及約3.58%。而4區樓價三跌一升，新界西按周跌約2.75%最為顯著，報145.61點創36周新低，九龍及新界東同期跌約1.91%及約1%。

利淡樓市因素持續湧現，私樓做價繼續尋底，近日部分成交進一步跌至貼近10年前水平。美聯邱漢榮表示，華景山莊20座低層F室，實用面積約637方呎，三房間隔，叫價570萬元，原業主有意換樓，減價61.2萬元，以508.8萬元成交，呎價約7,987元，屬近年低位，約10年只升值約9%。

叠翠豪庭劈4球易手 此外，位於大埔公路的豪宅項目叠翠豪庭，大幅劈逾「4球」才獲承接。美聯汪子龍稱，該盤1座低層A室，實用面積約1,467方呎，早前以1,700萬元放售，換樓客最終以1,298萬元入市，呎價約8,848元創屋苑約10年新低。

呎價低於萬元成新常態。中原王勤學指，元朗雍翠豪園1座中層A室套三房戶，累減107.2萬元，以672.8萬元沽，創同類型單位約3年新低，呎價約9,530元。

市場消息稱，將軍澳日出康城晉海本月錄至少兩宗損手買賣，包括晉海II的5A座中層戶，市傳售約790萬元，約5年帳面貶值約17.5%。

世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺花都廣場8座高層F室兩房放盤3個月，上車客以503萬元承接，呎價約12,179元，約4年帳蝕27萬元，連裝修等使費，料蝕逾10%。

二手樓價持續疲弱