簡訊一覽
●名創優品(09896)公布，截至今年6月底止年度盈利17.68億元（人民幣‧下同），按年增長1.77倍，派末期息每股普通股0.103美元，或每股美國存託股0.412美元，總額約經調整淨利潤的50%。另外，董事會已授權及批准於未來12個月內，以盈餘現金在公開市場購回最多價值兩億美元（約15.6億港元）的股份。
●中國太平(00966)公布，其非全資附屬公司太平人壽以20.85億元人民幣，收購北京市順義區李橋鎮的目標地塊上開發及建設的養老社區。
●中證監向車險公司車車（CheChe）發出境外發行上市備案通知書，將通過與特殊目的收購公司（SPAC）Prime Impact Acquisition合併，以在美國納斯達克市場上市，而車車同步發行不超過約9,779.49萬股普通股。據報這是中證監3月底實行境外上市備案新規後，首家獲備案通知書的VIE（可變利益實體）架構企業。
●香港金融管理局呼籲市民提高警覺，小心聲稱為「銀行」或聲稱其產品為「存款」的虛擬資產機構。與此同時，金管局警告有關機構這些行為可能違反《銀行業條例》。
●外媒報道指，全球最大晶片代工廠台積電已通知其主要供應商，延遲交付高端晶片製造設備，反映該公司對客戶需求日益感到不安，惟台積電不對市場傳言置評。
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