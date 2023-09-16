簡訊一覽

●中證監向車險公司車車（CheChe）發出境外發行上市備案通知書，將通過與特殊目的收購公司（SPAC）Prime Impact Acquisition合併，以在美國納斯達克市場上市，而車車同步發行不超過約9,779.49萬股普通股。據報這是中證監3月底實行境外上市備案新規後，首家獲備案通知書的VIE（可變利益實體）架構企業。

●香港金融管理局呼籲市民提高警覺，小心聲稱為「銀行」或聲稱其產品為「存款」的虛擬資產機構。與此同時，金管局警告有關機構這些行為可能違反《銀行業條例》。

●外媒報道指，全球最大晶片代工廠台積電已通知其主要供應商，延遲交付高端晶片製造設備，反映該公司對客戶需求日益感到不安，惟台積電不對市場傳言置評。