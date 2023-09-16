核電再受重視 鈾價月漲12%創12年高
2011年日本福島核事故難免令人覺得核電「很危險」，惟全球各國力推清潔能源正使核電重受重視，俗稱「黃餅」（Yellowcake）的核能原料鈾礦粉，近期價格升上每磅65.5美元，一個月間升約12%，巧合地刷新2011年的高位。
中廣核礦業股價月飆30%
鈾價近期一個催化劑是佔全球鈾產量4%的非洲國家尼日爾早前發生政變。不過，Cameco行政總裁伊薩克表示︰「大家都在集中以潔淨能源實現能源安全……用40美元就買到鈾的歲月已成過去，可能50、60美元也不復再，要有新的供應才行。」
這家總部位於加拿大薩斯喀徹溫省的全球第二大鈾生產商顯然是受惠者，即使旗下兩個位於加拿大的礦區生產遇上困難迫使公司下調全年業績指引，股價過去一個月來也升約11%。主業為天然鈾貿易的中廣核礦業(01164)風頭更盛，昨日再升2.58%，一個月累漲30.76%，14日RSI（相對強弱指數）達72.2，技術上呈「超買」。
油價升 美國航空削盈測
不過，商品貿易公司WMC Energy的董事揚德爾表示，近期鈾價穩步上揚並非投機所致，真的是公用企業入貨，預期鈾供應未來幾年會出現繃緊，鈾價勢將超越福島核事故之前的水平，主要推手之一就是中國。券商Ocean Wall的行政總裁羅森更估計鈾價2025年之前會漲至200美元。
國際原油亦表現強勁，既有沙特阿拉伯和俄羅斯等主要產油國減產人為推動，亦有勝預期的中國經濟數據加持，布蘭特期油及紐約期油昨日亞洲時段分別升0.64%及0.52%，每桶高見94.63美元及91.15美元。航空公司亦為輸家之一，美國航空因應燃油成本上升等因素，把今季經調整每股純利指引由85至95美仙，劈到20至30美仙。
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