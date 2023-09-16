核電再受重視 鈾價月漲12%創12年高

2011年日本福島核事故難免令人覺得核電「很危險」，惟全球各國力推清潔能源正使核電重受重視，俗稱「黃餅」（Yellowcake）的核能原料鈾礦粉，近期價格升上每磅65.5美元，一個月間升約12%，巧合地刷新2011年的高位。

中廣核礦業股價月飆30% 鈾價近期一個催化劑是佔全球鈾產量4%的非洲國家尼日爾早前發生政變。不過，Cameco行政總裁伊薩克表示︰「大家都在集中以潔淨能源實現能源安全……用40美元就買到鈾的歲月已成過去，可能50、60美元也不復再，要有新的供應才行。」

油價升 美國航空削盈測 不過，商品貿易公司WMC Energy的董事揚德爾表示，近期鈾價穩步上揚並非投機所致，真的是公用企業入貨，預期鈾供應未來幾年會出現繃緊，鈾價勢將超越福島核事故之前的水平，主要推手之一就是中國。券商Ocean Wall的行政總裁羅森更估計鈾價2025年之前會漲至200美元。

國際原油亦表現強勁，既有沙特阿拉伯和俄羅斯等主要產油國減產人為推動，亦有勝預期的中國經濟數據加持，布蘭特期油及紐約期油昨日亞洲時段分別升0.64%及0.52%，每桶高見94.63美元及91.15美元。航空公司亦為輸家之一，美國航空因應燃油成本上升等因素，把今季經調整每股純利指引由85至95美仙，劈到20至30美仙。