汽車工人罷工扭加薪40% 福特：成本倍增或破產

美國一直想在電動車產業方面追趕中國，又迫使車廠遷回美國生產，惟當地的勞動力資源似乎並未配合，工人罷工令車廠風聲鶴唳！福特（Ford）指出，若同意全美汽車工人聯合會（UAW）有關加薪40%、減少工時和增加退休金等福利的要求，人事成本將激增一倍，或令該企破產。

3大車廠恐失3120億 另有研調機構分析指，最惡劣的情況下，以3大車廠在北美的銷量計，罷工45天導致的損失可能高達400億美元（約3,120億港元）。

UAW和3大汽車巨頭通用汽車（GM）、福特和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的勞資協商昨日尚未達共識，工會決定向3大車商發起罷工，將率先在部分專門生產高獲利熱門車款的工廠發動局部罷工。首波罷工將影響通用汽車位於密蘇里州的Wentzville工廠、福特的密歇根州Wayne工廠和斯泰蘭蒂斯的俄亥俄州Toledo工廠。

該工會指出，鎖定發動罷工的工廠專門生產獲利高的熱門車款，約12,700名工會會員將參與，包括5,800位斯泰蘭蒂斯員工、3,600位通用汽車員工和3,300名福特員工。UAW旗下共有14.6萬名會員，若談判未有結果，不排除有更多工廠加入罷工。

UAW為全美規模最大、影響力最強的工會之一，UAW主席Shawn Fain態度強硬，向車商提出在未來4年的合約中加薪40%、每周工時32小時等要求；3大車商先前雖提出加薪幅度介於9至14.5%的方案，但均遭拒絕。