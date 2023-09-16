美擬加強外企投資審查

耶倫

議員促全面制裁華為中芯 Mate 60 Pro採用中芯國際代工的7納米製程晶片，引發有關美國是否能有效抑制中國技術和軍事實力發展的討論。外媒報道，以眾議院外委會主席麥考爾為首的10位共和黨眾議員，致函商務部負責工業和安全的副部長Alan Estevez，表示華為新手機意味着現有限制措施沒有效果，直言對工業和安全局無法有效制訂及執行針對違規者（尤其是中國）的出口管制規範，感到非常困擾且困惑。

華為和中芯是美國政府去年實施的出口管制主要目標，目前受美國部分制裁，共和黨議員們希望加大力度，升級為全面制裁。

此外，耶倫指出，美國外商投資審查委員會（CFIUS）正在適應不斷變化的全球經濟，因為與中國相關的國安問題是首要考慮因素；又指聯邦政府可以透過CFIUS進行審查，並阻止非本土企業在美國的商業活動。

美國財政部負責監督投資安全的官員Paul Rosen表示，企業可以預期未來將出現更多的法規遵循審查、提問和實地考察，並將聘請更多的第三方審計人員來協助識別可能影響國安的商業交易。根據統計，去年共有41項商業交易，經審查後，達成了修改交易條款的協議。