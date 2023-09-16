大鱷對美股漲勢存疑 道指低開

美國對沖基金巨頭Citadel創始人兼行政總裁格里芬（Kenneth Griffin）表示，對於本輪美股反彈能否持續存有疑問，認為反彈勢頭可能已進入終局，但又稱「願意相信漲勢能夠持續」。從他的言論可見，即使是身家過萬億的對沖基金大鱷，也難以斷言美股接下來的走勢如何。

格里芬對經濟的看法同樣不確定。他認為聯儲局試圖讓經濟放緩、慢慢實現「軟着陸」的情景之際，白宮一直在擴大開支刺激經濟，這樣就如同「把聯儲局主席鮑威爾的雙手綁在身後」，除非經濟進入一次「真正的衰退」，否則通脹率難以回到2%的目標。

消費信心低過預期 美股周五早段受壓，道指曾跌129點，報34,777點；標指跌31點，報4,473點；納指跌158點，報13,767點。另外，8月密歇根大學消費信心指數報67.7，低過預期。同月進口價格指數按年跌3%；工業產出則按月升0.4%。

著名設計軟件公司Adobe公布截至9月1日止季度業績，期內收入按年增長10.3%至48.9億美元；淨利潤按年增長23.5%至14.03億美元。該公司對本季度的業績指引保守，料收入介乎49.75億至50.25億美元，以中位數計相當於按年增長10.49%；每股盈利3.1至3.15美元。

此前該公司的生成式人工智能（AIGC）工具Firefly，亦正式公布了商業化收費方案，以「點數制充值方式」收費，每張由Firefly生成的圖片折合最低收費僅幾毫子港元。

Arm早段曾再升8% 周四掛牌的晶片設計專利公司Arm上市首日升24.69%，報63.59美元；並於周五早段升8.5%。Arm大股東、日本財團軟銀的創始人孫正義表示，Arm將會是AI技術的「核心受惠者」，又指AI未來將會超越人類。

外媒引述消息指，華特迪士尼就出售旗下美國廣播公司（ABC）予Nexstar Media Group進行初步談判。消息人士稱，有關談判仍在早期階段，未討論業務估值等問題。迪士尼近期因為荷里活大罷工，串流媒體及影視業務持續虧損等因素，導致其股價表現疲軟。該公司股價周五曾升1.3%。