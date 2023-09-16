亞洲米貴恐釀糧災

價格升幅15年最強 滙豐憂難抑制通脹 亞洲人以米飯為主要糧食，惟在「米貴」浪潮襲擊之下，亞洲陷入糧食危機的機率大幅飆升。滙豐環球研究最新表示，亞洲稻米價格出現自2008年以來的最大升幅，認為食品價格上升可能會對抑制通脹帶來額外負面影響。無獨有偶，聯合國糧農組織的報告亦提到，全球最大稻米出口國印度禁止部分稻米銷往海外之後，全球米價在8月創15年來新高，所以由通脹引起的「粒粒皆辛苦」，可謂別有一番體會。

滙豐環球研究首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）發表報告，警告全球各國對2008年亞洲糧食價格危機恐慌仍然相當深刻。報告重提，當年部分亞洲經濟體的稻米價格上升，然後迅速蔓延至其他市場，變相驅使買家轉攻入手小麥等主要糧食，令一眾糧價火速升溫。

香港購買力較強可保供應 報告又稱，現時泰國稻米出口價格已經升至每噸600美元之上，按年升幅達50%，但由於稻米的耕種周期與一般的番茄及洋葱等蔬菜不同，前者需要的耕種周期較長，亦是稻米價格長期高企的原因。

如是者，香港又會否被捲入這場亞洲糧食危機？滙豐環球研究則指，雖然香港的稻米全部來自進口，但因購買力較強，應可容易確保供應。惟該行認為，由於馬來西亞及菲律賓是最依賴稻米進口的亞洲經濟體，相信兩國將最受影響，南韓、台灣以及印尼等地亦會受到衝擊。

另邊廂，聯合國糧農組織日前的報告指出，8月份全球稻米價格較7月份上漲9.79%，按年更上漲31%，是2008年最高水平，主因印度限制稻米出口所致。

全球庫存料破頂 中印佔¾ 聯合國糧農組織又稱，不肯定印度的禁令將會持續多久，又估計供應商會繼續囤積、重新談判合約或停止報價。惟與此同時，報告亦指在2023至2024年銷售季節結束之時，全球稻米庫存將達有紀錄以來最高，估計是1.98億噸，其中近四分之三由中國和印度持有。

值得留意的是，為了應對糧食問題，菲律賓日前與越南簽署一項為期5年的稻米貿易協議，確保糧食安全。資料顯示，去年越南是僅次於印度和泰國的世界第3大稻米出口國，而菲律賓是越南最大的稻米進口國，滿足了越南近90%的進口需求。

菲律賓央行近日警告，指有需要將恢復貨幣緊縮政策。菲律賓國家統計局日前公布數據顯示，該國8月通脹結束連續6個月的放緩趨勢，按年反彈至5.3%。其中，食品和非酒精飲料通脹升至8.1%。

全球大米價格指數