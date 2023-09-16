證監：JPEX事件或涉詐騙

被香港證監會點名並非持牌實體的虛擬資產交易平台JPEX，市傳客戶一度無法提取資金。

證監會表示，自該會周三就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與該會接觸；又指JPEX周四發出的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，是由JPEX自行決定。該會稱，由於事件可能涉及詐騙，已將案件轉介執法部門；而執法部門證實，商業罪案調查科正跟進事件。

集團旗下實體未獲發牌 JPEX周四發公告表示，已於當日凌晨進行USDT提幣手續費的調整，亦已經就此事件成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、金融界別精英所組成，並商討未來的發展方向以進行調整，並「等待證監會回覆進一步的指引」。

公告又指，將依據證監會的回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限；同時提供表格，供有緊急的提幣需求的用戶，以申請優先的提幣排序提幣，更稱將會盡速進行安排，以解決具有特別需要的用戶。問題是，證監會指JPEX根本並未與該會接觸，那又如何「等待證監會回覆進一步的指引」？

證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲該會發牌，至今亦無向該會申領在港經營虛擬資產交易平台的牌照。