港元一個月拆息升破5厘

香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日8連升！與樓按相關的港元一個月拆息按日漲逾兩點子，報5.00185厘，創逾一個月新高，也是自8月8日以來再次突破5厘關口；隔夜息亦升8點子至4.42488厘。

建銀亞洲傳加H按封頂息 繼本地4大銀行及部分中小型銀行於本周內相繼上調銀行同業拆息按揭（H按）的鎖息上限後，昨日再傳出建銀亞洲短期內將該鎖息上限，由現時最優惠利率（P）減2.25厘大增1.5厘至P減一厘，即實際封頂息率由3.625厘增加至5.125厘，現金回贈亦大幅下調及不設高息掛鈎存款戶口。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，拆息今年一直高企，一個月HIBOR已是第3次升穿5厘，導致H按實際按息長期觸及封頂水平，相信該銀行亦基於資金成本考量及風險管理而上調H按鎖息上限。

曹表示，截至8月底，建銀亞洲的現樓及樓花市佔率共佔整體市場僅有0.4%，按揭市佔率較低，相信受影響的客戶較少，建議有意置業人士預留更多首期及後備資金以應對利息上升的風險，選擇按揭計劃可貨比三家，同時避免借得盡失預算。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，港元一個月拆息返回貼近美息水平，多間銀行最近上調新做按息至4.125厘，惟目前反映銀行資金成本的拆息水平仍然高於市場按息，加上銀行最近相繼上調定存息率，都反映銀行未解除加息壓力。下周美國再次議息，即使再加息0.25厘，但因為本地銀行最近已上調按揭息率，一定程度上紓緩了加息壓力，故此若再加P，料加幅可收窄至0.125厘。

投行高盛發表報告，表示由於香港主要銀行的按揭利率上升，對買家的負擔能力造成進一步壓力，因此該行將今年的住宅樓價預測由原先預期的上升5%修訂為無升跌；並預期2024年及2025年的住宅樓價將會持平，2026年可能上升4%。