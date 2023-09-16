港個人破產申請創5個月高

雖然香港早已告別防疫措施，可是疫情對經濟全方位打擊的陰霾還沒消散。破產管理署數據顯示，本港8月份個人破產申請宗數連續兩個月上升，申請宗數更創5個月最多，情況讓人憂慮。

首8月強制清盤呈請飆 官方數據顯示，上個月提交個人申請破產宗數為714宗，按月上升52宗，按年增加79宗。強制公司清盤申請宗數為56宗，按月多6宗，按年則增加13宗。

今年首8個月計，個人申請破產宗數多達5,048宗，按年增加264宗或5.5%。至於強制公司清盤申請為391宗，按年增82宗或26.5%。

雖然政府上月修訂香港實際本地生產總值（GDP）今年增長預測，由原來3.5至5.5%，修訂為4至5%，但有外媒向29名經濟學家進行調查，預測今年香港GDP只會增4%，低過此前預測中值4.6%。

更甚的是，調查當中的10位經濟學家估計香港今年經濟增長低過4%。穆迪估計香港今年經濟僅增長3.9%，直言今年並非強勁復甦，而是回歸正常。