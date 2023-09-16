港股兩連升 全周埋單仍要跌

內地下調存款準備金率（降準）兼經濟數據有驚喜，挾高港股，恒生指數連升兩日，昨日收漲134點或0.74%，惟全周埋單仍跌19點或0.11%。

大市昨日高開106點後，升幅逐步擴大，一度揚324點或1.79%，其後升勢回順，收市報18,182點。國企指數收報6,309點，升34點或0.55%；科技指數收漲18點或0.46%，報4,077點。

指數調整 成交按日多44% 由於富時系列指數調整於收市後生效，全日成交按日大幅增加44.68%至1,181.47億元，而沽空金額為181.24億元，沽空比率約15.35%，比上一日跌3.59個百分點。南下「北水」第二日淨流入，錄11.94億元。

另外，促進股票市場流動性專責小組昨日召開第二次會議，較上次會議相隔9天。該小組主席唐家成表示，專責小組根據上一次會議中有關影響股票流動性的分析，針對相關因素聚焦討論能夠在短期內推出或實施的建議，並就未來研究方向交換意見。

專責小組先聚焦短期建議 他又指，專責小組會繼續加開會議，進一步就短期建議的細節進行討論，以期盡早在施政報告公布前，向行政長官提交詳細建議。提交短期建議後，專責小組將集中討論提升本港股市競爭力的總體方向和中長期建議，並向行政長官提交最終報告。