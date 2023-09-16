開曼群島落戶星洲搶客

首設亞洲辦公室 爭取區內富豪資本 加勒比海的離岸金融中心開曼群島5月中派代表團遠赴香港和新加坡考察，還與政府官員會晤，決定首個亞洲辦公室設於何地。約4個月過去，近日終於拍板不選香港，而是選擇落戶在亞太區內「相對中立（Relatively Neutral）」的新加坡，跟澳洲國民銀行宣布將關閉香港辦公室，把業務集中到內地、日本和新加坡幾乎同時發生，可見港府「說好香港故事」仍要努力加餐飯。

估2026亞洲家庭藏富36萬億 開曼群島金融服務及商業部長Andre Ebanks表示，亞洲辦公室的作用是與亞洲的主要國家建立有效的溝通渠道，同時與公私營機構打好關係，開拓商機，並為金融服務之類戰略領域爭取權益。諮詢公司麥肯錫曾指出，2021年，亞洲可投資資產達到10萬至100萬美元的家庭一共藏富2.7萬億美元（約21萬億港元），預計2026年會隨民眾收入上升，膨脹至4.7萬億美元（約36.6萬億港元）。

事實上，開曼群島開辦公室是為「搶生意」，應對新加坡以「可變資本公司」和本港以「開放式基金型公司」從制度上的創新便利基金運作，推動作為支柱產業的金融業之發展。業界分析，開曼群島的魅力在於儲存資金實體的稅制，這次來亞洲「插旗」對亞洲富豪來說不僅是「鋪紅地氈歡迎他們」，更似「鋪一條跑道迎接他們的私人飛機」。

Ebanks並無具體解釋為何「新加坡能迅速有效服務我們在亞洲的持份者」，本港卻比不上。不過，也不排除是新加坡在生意上的威脅大過香港，其「可變資本公司」2020年推出至今年8月已有937家，反觀香港的「開放式基金公司」2018年推出到去年底只有112家。

財經事務及庫務局局長許正宇日前稱，本港作為首要國際資產及財務管理中心，正致力吸引「一帶一路」國家和地區的企業來港設立企業財資中心，因此積極推動基金結構多元化，如引入「開放式基金型公司」和有限合夥基金制度，以及便利外地基金遷冊來港的機制。

學者：港只靠兩優勢食老本 不過，就Ebanks那句可圈可點的新加坡「相對中立」，克林信大學經濟系副教授徐家健評論，某程度上反映國際對香港的觀感生變，「有朋友出外洽商亦都感受得到」。

徐認為，開曼群島捨港取星的商業損失不會很大，本港作為國際金融及商貿中心除了接近內地，還有兩個獨特優勢──跟美元掛鈎且無資本管制的港元，以及普通法制度較內地的司法制度令外國人放心。不過，這些都是「老本」，「講真要接近客戶同商機，直接去內地都得……所以港府都拉攏東盟，但始終起步遲過新加坡，吃力啲。」

開曼群島的亞洲辦公室預計今年末季啟用，其代表，即早前率團赴港星會見官員、基金經濟和律師的Gene DaCosta表示，開曼群島與香港一直有很強商業聯繫，辦公室的作用亦包括與香港維持和發展戰略關係，期望頻繁來港進行面對面的交流，起碼每季一次。

本港去年資產管理及基金顧問業務