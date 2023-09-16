外資湧入 印度股市年內飆11%破頂

今年以來，大量外資流出中國市場，轉戰其他亞洲市場，其中一個熱門落腳點，就是獲美國大力支持的印度。故見印度股市行情非常火熱，Nifty 50指數在周二突破兩萬點後連升3日，昨日升至20,192點收市，再創歷史新高。當地分析師表示，印度股市正朝着新的方向發展，其中本月底和下月初的假期，推動汽車和資訊科技股票被重新關注，獲得大量買盤。另外，昨日中國的經濟數據優於預期，也進一步加強市場的樂觀情緒。

資生堂闊別8年再「插旗」 年初至今，Nifty 50指數累漲11.52%。Kotak Securities技術研究副總裁Amol Athawale表示，儘管市場整體火熱，但短期內超買的壓力不小，故預料如指數再上，將現獲利沽壓，惟料短期該指數20,000點有支持。

外資撤離中國，轉而湧向印度，除了顯露於兩地的股市表現，還體現於商業活動。日本最大化妝品公司資生堂（Shiseido）繼2015年完全撤出印度之後，今年吃「回頭草」，宣布與當地零售商合作，在印度首都新德里和人口最多的城市孟買開設14間專賣店，並將其最高級品牌NARS在當地的高檔零售點中推廣。

資生堂的亞太地區總裁Nicole Tan表示，印度消費者對彩妝非常感興趣，公司還會進軍高端市場，以迎合追求個性的消費者。她稱讚印度市場有很高潛力，但增長速度不會太快，需要投資、培育和等待其成長。根據研究機構報告，未來5年印度的化妝品市場會增長4.2%，主要由唇膏、眼影、胭脂等彩妝用品所帶動。

小米傳被迫與印度企合作 外國品牌覬覦印度市場龐大、人口年輕有潛力，故就算有諸多限制都會遵從。內地手機品牌小米，據報被迫與印度的Dixon Technologies India Ltd合作，在印度組裝手機，因為印度當局敦促中國企業要實現從製造到分銷的所有環節本地化。這意味着小米( 01810 )在印度的老供應商，台資的富士康旗下Bharat FIH和惠州光弘科技將失去小米的訂單。

Dixon將在未來3年投資40億盧比（約3.75億港元）在新德里邊陲建設佔地逾30萬方呎的工廠，主要用作生產小米手機。