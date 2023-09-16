券商傳需減自營外匯交易 人幣升幅仍弱

人民幣匯率維穩措施的範圍不斷擴大，繼傳出中國人民銀行非正式口頭指導部分大型內銀「購匯敞口」暫緩平倉的消息之後，據報要求部分券商盡量減少自營外匯交易業務，加上8月經濟數據向好，提振在岸人民幣昨曾急彈逾300點子，高見7.24兌每美元，為一個月來高位。

財政入不敷支擴大 券商在外匯市場中的交易量佔比相對較小，惟人行仍試圖通過減少交易來降低人民幣貶值壓力，足見穩匯手段正在升級。有交易員指，中資大行於周五早段仍有賣出美元，助力人民幣加速反彈。惟午後北上資金流出，拖累在岸人民幣下午4時30分收報7.2691，升幅收窄至10點子，與官方開出的中間價同樣5連升，後者報7.1786，按日再升88點子。

然而，內地財政收入增速繼續減慢，一般預算收入於首8個月按年僅增10%，累計為15.17萬億元（人民幣‧下同），增長為4月以來最弱。其中，地方預算收入8.21萬億元，增速亦放慢至10.3%。反觀整體一般預算支出增長加速至3.8%，錄17.13萬億元，令財政入不敷支規模擴大至約1.96萬億元。計及政府性的基金預算收支後，內地廣義預算赤字達4.28萬億元，按年跌幅收窄至28.84%。

世界經濟復甦進度緩慢，全球跨國投資乏力，中國商務部昨公布，今年首8個月實際使用外資（FDI）金額只有8,471.7億元，按年減少5.1%，跌幅較首7個月的4%有所擴大。