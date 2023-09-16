人行泵水料利好內銀 大摩對中資股審慎

儘管內地物價偏低反映需求持續不足，但卻為貨幣政策提供有利空間，中國人民銀行神速施展降準大招，更於周五增量續做5,910億元（人民幣‧下同） 的一年期中期借貸便利（MLF），又時隔近8個月重啟14天期逆回購，一口氣釋放逾7,000億元的中長期資金。花旗及中金公司均料，內銀股將受惠降準「放水」，惟摩根士丹利對中資股看法仍未言樂觀。

降準向來被視為促進貨幣流動之舉，花旗指，是次降準意味向銀行體系釋放約5,600億元長期資金。同時，人行昨續做一年期MLF操作，規模多過本月到期量的4,000億元，兩者合共「放水」約7,510億元，且人行同日在公開市場進行1,050億元的7天期、340億元的14天期逆回購操作，充分滿足金融機構需求。

不過，A股出現反高潮，滬深股市兩大指數由升轉跌，滬綜指及深成指各跌0.28%及0.52%收市，前者一周僅微升一點，後者更累挫1.34%；深圳創業板指數日內更一度跌穿2,000點大關，為2020年4月底以來首次，收報2,002點，仍跌0.46%。

A股跌市原因不得不提北上資金作祟，雖然滬深股通在尾盤一度錄大額流入，但外資全日最終錄淨賣出24.6億元，與富時中國A50指數收市後進行季檢調整有關。大摩亦指，本周A股投資者信心還在惡化，尤其是內地仍要應對短期周期性疲態及長期結構性挑戰，故該行重申對中國股票的謹慎立場。