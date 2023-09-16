內房開發投資首8月挫8%

國家統計局數據顯示，今年首8個月房地產開發投資為7.69萬億元（人民幣‧下同），按可比口徑計，按年下跌8.8%，較首7月跌幅進一步擴大0.3個百分點。當中，住宅投資為5.84萬億元，按年跌8%。

首8月商品房銷售面積7.39億方米，按年跌7.1%，跌幅較首7月擴0.6個百分點，其中住宅銷售面積跌5.5%。同期商品房銷售額7.81萬億元，按年跌3.2%，跌幅較首7月擴1.7個百分點，其中住宅銷售額下降1.5%，為年內首次下跌。

新盤跌價10個月最傷 土地買賣收入相關數據仍不作披露，但野村引述WIND數據指，全靠國企及城投公司出手，上月100個城市的賣地面積及金額分別跌45.1%及13.3%，跌幅按月大幅收窄。財政部披露，首8月國有土地使用權出讓收入按年仍縮19.6%，至僅2.7萬億元。

另外，首8月全國固定資產投資按年增長3.2%，升幅較首7月少0.2個百分點。

官方同日公布的70個大中城市商品住宅銷售價格數據顯示，上月新建及二手住宅售價錄得按月下跌的城市數目分別達52個及66個，較前月均多3個。外媒按數據測算，一手樓價按月跌0.3%，跌幅創10個月最多。

多項房地產指標反映內地樓市還沒有明顯起色，野村相信，最近一輪的房地產支持措施不足以扭轉局面，當局最終或要取消大部分買樓限制，並為改造大城市城中村的計劃注資。

恒大人壽遭海港接管 此外，國家金融監督管理總局深圳監管局昨公布，已於周三同意海港人壽保險整體受讓恒大人壽保險業務，以及相應資產和負債，言即恒大人壽遭接管。當局負責人對內媒直言，恒大人壽嚴重資不抵債。