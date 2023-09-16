華「起」中存憂 勢再降準減息

零售上月漲4.6% 工業增速加快 青年就業改善 中國為撐經濟，自7月底起連環發炮，周四宣布全面下調金融機構存款準備金率（降準）並趕急在周五起實施，可見政府多招並發扭轉經濟的弱勢刻不容緩。救市力度空前，解釋了昨日揭盅的兩大經濟增長引擎消費零售及工業增加值，何解得以在8月收復7月的失速步伐重新企穩，連備受各界注視的8月青年就業亦獲官方認證已有顯著改善。不過，多間大行對內地經濟前景仍較審慎，紛紛估計更多穩經濟措施會加快登場，甚至下季會再降準減息。

汽車銷售額重上4千億關 繼反映內需的8月進口表現驚喜之後，國家統計局昨公布，8月社會消費品零售總額按年增4.6%，規模以上工業增加值亦升4.5%，比7月各加快2.1個百分點及0.8個百分點，為3個月及4個月來高位，雙雙勝預期。雖然8月的餐飲收入按年增速放緩至12.4%的3個月低位，但一直為重點促消費產業的汽車，於8月錄銷售額4,112億元（人民幣‧下同），重上4,000億元大關，按月轉升6.66%。深圳更落實促消費新措施，包括支持老舊汽車更新消費，予以最多一萬元補貼；提高住房公積金租樓提取額度。

澳新估今年經濟升5.1% 荷蘭國際集團（ING）及澳新銀行均指，內地經濟出現初步回穩的正面迹象。ING按自家統計的經調整零售銷售數據分析，亦形容銷售額實際上已按月回升，意味零售轉危為安。澳新銀行也認為，製造業及零售銷售表現似乎見底，更料10月內地出口有機會轉錄正增長；且受惠去年基數效應，今年疫後重啟開放政策將支持十一長假旺季的家庭消費，該行上調今明兩年內地經濟增長預測至5.1%及4.2%。

國統局新聞發言人付凌暉昨表示，8月旅遊和賓館住宿相關價格漲幅在7月回升的基礎上擴大，說明服務消費對服務業增長的推動持續。從暑期服務消費情況來看，在旅遊出行帶動下，住宿和旅遊價格漲幅都在擴大。隨着中秋和十一「雙節」臨近，十一長假的帶動作用將會繼續顯現，服務消費有望保持較快增長。而8月工業和服務業生產加快，也顯示內需擴大，下階段要着力擴大內需，激發經營主體活力，推動經濟運行持續好轉。

自7月起當局暫停發布分年齡段的城鎮調查失業率，付氏引用部門數據指，青年人就業在8月出現明顯改善，說明就業政策特別是青年就業政策效果逐步顯現。整體城鎮調查失業率按月回落0.1個百分點至5.2%，與疫情前2019年同期持平。

大鱷：債務驅動增長見盡頭 不過，內地經濟面臨結構性下行的挑戰重重，有「沽空大師」之稱的Kynikos基金創始人錢隆斯（Jim Chanos）作為著名「中國大淡友」，就堅持中國債務驅動的增長模式已走到盡頭的看法；日資野村證券則指，此次適度降準之急表明政策制訂者愈趨擔心經濟放緩、房地產行業崩潰等風險。澳新亦審慎，重申未來幾季內地經濟數據改善，並不代表人口結構惡化、貿易關係緊張等基礎挑戰現轉機。

高盛則強調，內地在降準後須推更多寬鬆政策，包括末季再降準0.25個百分點、調低政策利率0.1厘，並料末季會利用額外5,000億元地方政府專項債發行額度等。

內地規模以上工業增加值上月升4.5%，創4個月來高位。 大行倡內地加大力度谷經濟