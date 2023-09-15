板塊分析：5G及AI產業投資潛力厚

目前全球5G網絡用戶人數已超過10億人，預期今年將涵蓋超過15億人。過去兩年，於5G網絡市場領先的電訊企業有顯著收入增長，隨着數據量使用率快速增長，將推動5G下一階段發展。5G帶動更高網絡傳輸與覆蓋範圍，也相對節能及更具成本效益。儘管經濟下行趨勢存在，電訊業者及電訊塔商在逆勢環境下，仍可提供相對吸引的配息率。

受惠於全球未來基建發展，老化的基建資產需進行更換、發展再生能源減低發電碳排放，以及推動天然氣市場等將成為全球基建發展重點投資之一，各地政府及民型企業將持續投放大量資金，展開新的基建投資。

在美國，5G頻段普及化將繼續成為增長動力來源，大多數美國電塔公司都有制訂全面的長期合約，可有效應對未來衰退風險及提供可能出現的下行保護。基於全球基建投資仍繼續受惠於明顯的定價能力、結構性增長及穩定現金流優勢，即使今年經濟增長有所放緩，該資產類別仍可為投資者提供抵禦高通脹帶來的影響，可作適當布局。

AI半導體增長高速 另一方面，基於人工智能（AI）生態圈已經形成，未來3至5年續是發展大趨勢，建議可候相關板塊調整時趁低部署。AI的運算需求已隨着運算平台使用持續增長，去年全球AI市場規模達4,540億美元，預估到2032年將增至2.58萬億美元，年複合增長率為19%。

AI半導體是增長最高速的族群，AI半導體產值今年約200億美元，預期2023至2027年的年複合增長率為35%，最大應用市場為AI伺服器，主要需求為運算及通訊用晶片，而在2024年及2025年之後，隨着汽車應用快速增長，車用電子的市場也不能忽視。AI新科技是未來5至10年不可或缺的投資重點，建議不妨趁調整時布局，以掌握AI生態圈的增長契機。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊